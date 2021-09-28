“纸螃蟹”隐藏三大消费陷阱

作为时令水产品，大闸蟹销售时间短、不易保存，于是蟹券应运而生，成为实物的替代品。“先买券后兑换”为消费者和商家带来极大便利，但如今这种消费模式却逐渐变了味儿。北京青年报记者注意到，被称为“纸螃蟹”的蟹券已经成为一种“期货”产品，一些不良商家以次充好、循环套利，甚至利用霸王条款“空手套白狼”。商家是如何套路消费者的？北青报记者调查发现了“纸螃蟹”交易中的三大陷阱。

陷阱一：冒名顶替

苏州市阳澄湖大闸蟹行业协会9月发布公告称，今年的阳澄湖大闸蟹定于9月22日开捕上市。但是，在今年9月初，各种蟹卡卖家已经活跃起来，并声称这是“预售”。作为大闸蟹中的“明星”，阳澄湖大闸蟹身价比起其他产区的大闸蟹来高了许多，有时甚至能比北方产区的大闸蟹高出2倍以上。那么他们卖的是真正的阳澄湖大闸蟹吗？

9月27日，北青报记者在电商平台搜索“阳澄湖大闸蟹提货卡”。除了一家阳澄湖食品旗舰店的商品外，排名前列的均被一家名为“蟹太太”的品牌占据。在其页面，该店宣称自己去年大闸蟹券在该平台销量第一。其目前店内均为各种蟹券，其销量排名靠前的一件商品名称为“现货特大10只大闸蟹鲜活螃蟹礼盒阳澄湖镇母蟹官方旗舰河蟹”。不过，北青报记者找遍该商品网页都没有见到一句对产地的描述。

对此，该店客服表示，蟹券兑换的实物蟹都是“从江苏各个湖区筛选的精品好蟹，并非全是阳澄湖或其流域的蟹”。而当被问及是否有阳澄湖的蟹卡时，该店客服表示没有。

北青报记者点击了排名前五十、名称中带有“阳澄湖”的大闸蟹蟹券商品，其中绝大多数商家均不能承诺可以提货的螃蟹一定产自阳澄湖。一些商家对此更是避而不答，只是称大闸蟹配有防伪锁扣。北青报记者发现，其展示的锁扣却并非阳澄湖的“原产地防伪扣”。原产地锁扣可以说是阳澄湖大闸蟹的“身份证”，其产生之初就是为了区分阳澄湖大闸蟹与其他产区的大闸蟹。

陷阱二：“空转”蟹券

“收蟹卡，只收湖中之王2288”“高价收苏蟹阁蟹券蟹卡”“收蟹状元蟹卡”……打开部分二手电商平台，不难发现，一些收蟹卡的帖子上都逐一注明了只收某某品牌的蟹卡。北青报记者咨询了部分收蟹卡的用户，对方表示因“不好做”，所以不收其他家的卡。

此前，央视就曝光了关于蟹券“证券化”的套路：商家发行一张面额价值标称500元的蟹券，以400元的价格卖给有需要的消费者；消费者想要将这张蟹券折现，便有专门的黄牛以250元的价格回收，同时黄牛再以300元的价格将蟹券回卖给了发行商家，商家再拿同一张蟹券二次销售。在整个利益链条中，作为商品的大闸蟹压根就没有“戏份”，消费者将蟹券折现后，回收商净赚50元，商家凭空挣得100元，而同一张蟹券还能再次使用，持续产生利益。

为了刺激销售，还有一些商家玩起文字游戏，现在每张大闸蟹礼券页面背后都印有一些数字，比如“1688”“1888”等，且每个组合都是8只装，让不少消费者误认为这是价格。但是商家的售价却只要几百元，最低的甚至只要188元，为标示“1888”的1/10，这样做是让消费者误以为捡了个便宜。据悉，这些数字后面都有一个“型”字，数字只代表不同的套餐类型，与价格没有关系。

对于这种大闸蟹空转的卖法，今年阳澄湖大闸蟹行业协会倡导旗下200余家会员单位对售出之日起30日内、未激活提货的一次性兑付蟹卡（券），提供无理由退卡承诺服务。这是国内大闸蟹行业首次将一次性兑付蟹券（卡）纳入无理由退货，起到了示范引领作用。

陷阱三：一券在手一蟹难求

在众多蟹券商家的套路中，最深的陷阱莫过于蟹券在手却无法兑换大闸蟹，最终商家还跑路了。

“我去年买的蟹卡，去年10月底兑时，商家说因为疫情的影响蟹季提前结束了，今年再来兑，先是电话打不通，随后连电商平台上的商家都找不到了。”在黑猫平台，有消费者投诉苏州星宇生态农业发展有限公司。北青报记者注意到，像这样的投诉在黑猫平台还有很多，涉及品牌有方祁、宿渔、渔舟唱晚等。

为何会发生这种情况？一些业内人士称，部分商家可能手里没有蟹或者其超发了蟹券。当消费者要兑换时，会以各种借口“拖着”，直到把卡延到下一年。而后其就借着非蟹季的9个月中转移资金，关店跑路。说白了，这些不良商家就是玩“空手套白狼”。

此前，企查查App信息显示，苏州多家大闸蟹公司被列入经营异常名录，包括苏州市瑞丰大闸蟹有限责任公司、苏州市阳澄湖苏吴大闸蟹有限公司等。列入原因均为通过登记的住所或者经营场所无法联系，做出决定机关为苏州市相城区市场监督管理局、苏州工业园区市场监督管理局等。

除了“跑路”，还有一种套路就是“拖”字诀，一位消费者表示，他手里的蟹卡已经拿了3年，虽然商家说“永久有效”，但是第一年就因为需要公众号预定，永远“约满”直到当年蟹季结束。第二年虽然约上了，但商家和发货方有纠纷，一直无法配送，最后能送了，大闸蟹个头非常小，与卡上承诺的4两蟹根本不一致。最终，商家承诺补偿，并称蟹卡今年还可兑换。今年该消费者在进入蟹季第一时间就进行兑换，却又显示近一个月内预约“全满”。

文/记者 张鑫

提示

中消协发布防范“螃蟹券”套路提示

中消协此前发布消费提示，其中特别提醒消费者“注意防范螃蟹券”套路，规避“一券在手，螃蟹难求”的供需不平衡局面，以及螃蟹产品个体尺寸缩水的问题。

一些分析人士表示，随着电商和快递物流的发展，如今大闸蟹已经可以“随时买”，有的电商企业甚至可以在一年中供应8到10个月不同产区的大闸蟹。在这一情况下，蟹券本身的“便利性”已经被弱化，作为礼品的属性增强。对于消费者来说，直接选择购买大闸蟹商品而不是蟹券，让“纸螃蟹”的生存空间进一步压缩，倒逼大闸蟹行业自律。而监管部门和行业协会也应将蟹券纳入预付费卡的监管范畴，避免商家圈钱跑路。