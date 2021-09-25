北京协和医院举办第七届外科青年医师技能大赛

“北京协和医院第七届外科青年医师技能大赛”决赛于2021年9月17日在教学楼三层多功能厅开赛。

经过初赛31支队伍的激烈角逐，最终“医教研全队”“践行初心好青年队”“为协和百年增加人气队”“请协和放心，未来有我们队”4支队伍挺进决赛。本次决赛在延续传统的基础上，进行了赛制的创新。设立必答题、抢答题、风险题和操作题四个环节，采取积分制+淘汰制，前三个环节答题取得最高分的两组晋级最终对决，通过操作题的表现，以及前三轮的积分综合，决定最后的冠军归属。

必答题主要考查大家基本功的掌握情况，抢答题环节则设置多个手术视频辨认结构题目，鼓励大家跳出书本，进入真正的临床。风险题设置“低风险”“中风险”“高风险”三类题型，答对分别赢取20分、40分、60分，答错则扣除相应分数。

对于外科而言，“手术刀”最能体现外科医生的水平和手术团队的配合。最后一轮操作题环节由五个项目组成，包括：腔镜梅花桩套圈、腔镜下剪圆、腔镜下八字缝合（三个单结）、猪皮美容缝合、腔镜下大黄鸡股动脉分离夹闭术。操作题环节的评委由21位来自外科学系各科室主任及教学主任组成。

经过四轮激烈角逐，最终“请协和放心，未来有我们队”荣获本次大赛冠军，“为协和百年增加人气队” 荣获二等奖，“医教研全队”和“践行初心好青年队”荣获三等奖。

外科青年医生技能大赛自2014年创办至今，已成为外科青年医师交流技能、展示风采的品牌赛事，受到院内外同仁的广泛关注。