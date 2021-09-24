健康中国行动——“关爱老年心理健康进社区行动”启动

人民网北京9月24日电 （记者杨迪）9月17日，由健康中国行动推进委员会办公室，国家卫生健康委规划司、医政医管局精心指导，国家心理健康和精神卫生防治中心、中国科学院心理研究所共同发起的健康中国行动——“关爱老年心理健康进社区行动”在上海正式启动。

本次活动主题为：“关注老年心理健康，推进社区康复服务”，旨在践行健康中国行动——老年健康促进、心理健康促进两个专项行动，弘扬中华民族敬老爱亲传统美德，有效推动积极老龄化、健康老龄化，促进心理健康和精神卫生防治社区康复体系建设，推动老年友好型社区稳步发展。

启动会上，健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红，国家心理健康和精神卫生防治中心主任姚宏文，中国科学院心理研究所党委书记孙向红，中国心理学会前理事长、亚洲心理协会（APSYA）主席韩布新，中国老龄协会权益部副主任张宝，上海市卫生健康委一级巡视员吴乾渝通过远程参加活动并讲话。

毛群安对健康中国行动——老年心理健康进社区活动予以充分肯定，并指出老年人心理健康是全社会关心的问题，健康中国行动就是要坚持预防为主，动员全社会的力量，关注每一个人的健康，希望有更多的机构、专家参与到关爱老年心理健康行动之中。希望通过这次活动，能为全国开展关爱老年心理健康进社区活动起到应有的示范带动作用，让更多的老年朋友从中受益。

郭燕红希望通过不断完善精神障碍、心理治疗等诊疗技术规范，提升精神心理服务的能力和技术水平，来满足人民群众日益增长的身心健康的服务需求，不断为健康中国行动和健康中国建设提供助力和支撑，同时寄语心理健康和精神卫生工作者，大力弘扬中华民族尊老、敬老的传统美德，积极推动老年友好型社会的建设和发展，努力为实现积极老龄化、健康老龄化的目标，为老年人的心理健康做出应有贡献。

姚宏文表示，要深入推进党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，践行好健康中国行动——老年健康促进、心理健康促进两个专项行动，促进心理健康和精神卫生防治社区康复体系建设，大力培育老年人心理健康意识，普及老年期心理健康知识，提升老年人心理调适技能，努力提升老年人心理健康水平。

孙向红呼吁社会各界、社区、家庭和个人的通力合作，以此次关爱老年心理健康进社区活动为契机，有效地普及老年心理健康知识，提升老年个体和家庭的心理健康素养，强化社区的老年心理健康服务意识和技能。

上海市精神卫生中心党委书记谢斌坦言，老年心理健康问题，包括认知障碍与情绪睡眠问题，发生率随着年龄增加而增高，成了“长寿的副产品”。 上海老龄人口占比已经超过1/3，首期活动月在上海举办，是个机会也是个挑战，将结合上海市卫生健康委正在推行的老年心理健康科普配送进社区活动，与上海市健康促进中心等单位共同做好这项工作，为全国其它地方提供有效参考。

会上，著名演员刘劲通过远程热情洋溢地宣读了《关爱老年心理健康进社区行动倡议书》。谢斌和上海市临床检验中心党委书记杨颖华、上海市健康促进中心党委书记唐文娟、上海市卫生和健康发展研究中心副主任黄玉捷、复旦大学附属华山医院老年病科副主任黄延焱共同启动“关爱老年心理健康进社区行动”，上海市精神卫生中心专家带领大家一起尝试了具有舒筋活络祛僵硬、护心健脑防跌倒作用的“丹田环”，让与会者体验“快乐运动”，并为服务社区老年人的专业人员颁发了关爱老年心理健康友善使者荣誉证书。

启动仪式后，还举行了由上海市健康促进中心、上海市精神卫生中心、上海市疾病预防控制中心、复旦大学附属华山医院联合主办的上海市“认知障碍非药物干预”脑健康主题活动。

据悉，“关爱老年心理健康进社区行动”时间将延续一个月，即9月17日至10月17日，其中9月21日“世界阿尔茨海默病日”和10月14日中国“老年节”，是整个活动的两大重要时间节点。活动主要任务是开展“老年脑认知”、“老年情绪社会健康”、“老年居家养护与运动”、“艺术与老年脑健康”等专题科普宣传（线上）活动。另外，还将组织各种线下活动，深入上海各社区，为老年人提供咨询记忆体检、情绪评测等服务，举办“益智八段锦活动”、“新西游记-认知障碍的打怪之旅”系列故事活动、“老年友善活动”、“社区康复书画展”等。

关爱老年人需要社会各界、社区、家庭和个人的通力合作。此次行动将成为契机，有效地普及老年心理健康知识，提升老年个体和家庭的心理健康素养，强化社区的老年心理健康服务意识和技能，助力健康中国建设。