香椿做酱“香”未减 甘薯细品“甘”不同

在房山区丰收节上，参展企业晒出了具有不同营养价值的菌类

在中国农民丰收节到来之际，各区也组织了各具特色的丰收节庆祝活动，包括平谷丰收节、通州农民艺术节、昌平苹果文化节、延庆“妫水农耕”尝鲜节、大兴采育葡萄旅游文化节、顺义前鲁张堪水稻第五届丰收节等，涵盖文体展演、文旅采摘、传承红色精神、京韵农耕文化等方面。

近10种甘薯优新品种上市

在2021年北京·密云特色粮经作物丰收节上，由北京市粮经作物创新团队引入、选育的近10种甘薯优新品种上市，蒸煮型、烘烤型甚至网红品种等亮相，为丰富市民餐桌提供了新选择。

本届北京·密云特色粮经作物丰收节现场，汇集了北京及周边地区38个优质甘薯、30个鲜食玉米、20个特色谷子新品种进行集中展示。“甘、甜、软、面，和市面上口感发水的红薯不同，这里的新品种口感细腻软糯，特别好吃。”活动现场，市民焦女士指着展台上摆放的新品种“商薯19号”说，“这个品种特别适合蒸煮食用，旁边的‘苏薯’更适合烘烤，我都尝过了，口感特别正。”现场，由北京市粮经作物创新团队选育出的“黄香蕉”“农大白”“农大16”“农大28”等新品种同样广受欢迎。

“经过多年努力，我们已经筛选构建出3个系列优良甘薯品种布局，例如优质烘烤型品种‘烟薯25’‘普薯32’，优质蒸煮型品种‘济薯26’‘心香’，早熟丰产型品种‘龙薯9’等。”北京市粮经作物创新团队正高级农艺师李仁崑介绍，“新一代品种的淀粉含量降低，可溶性糖的含量增加，口感软糯细腻，这些新品种的全市覆盖率已达到89%以上。”

北青报记者了解到，目前，北京全市甘薯种植区域主要分布在密云、大兴、平谷等地，市民可前往密云河南寨“净鲜园”基地、密云高岭镇碧水甘薯种植合作社、密云溪翁庄镇金叵罗村等地采摘购买，采摘价格约为每斤3元，线上售价约每斤5元。

乡镇企业支摊儿推介三农产品

“这是我们琉璃河镇周庄村生产的香椿酱，不施肥不打药自然天成，梗粗、叶厚、色艳、味儿蹿！”昨日上午，以“庆丰收·感党恩”为主题的2021年中国农民丰收节房山区秋收节在北京生态谷智慧农场启动。

北青报记者在现场看到，多家来自房山不同乡镇的企业“支起了摊儿”，摆满了农产品，吸引了不少游客。伴随着精彩的开场鼓《庆丰收》、歌伴舞《没有共产党就没有新中国》、《在希望的田野上》等节目，正式拉开房山区秋收节的帷幕。市区镇村领导共同为活动揭幕，标志着2021年中国农民丰收节房山区秋收节正式启动。随后，开展了由机关干部、当地群众、企业员工共同参与的“美丽乡村健康跑”比赛活动。分别代表“农业”“农村”“农民”的三支队伍同场竞技，代表着房山区“三农”工作齐头并进，和谐互促的良好势头。此外，现场还设置农产品展示区、农耕文化展示区、乡村振兴促进法宣传区，展示房山区名优特农产品、老式耕作器具和房山区“三农”形象展示，宣传乡村振兴促进法、展示房山“三农”发展成果，为活动现场营造浓厚的节日氛围。

据悉，近年来，房山区以深入实施乡村振兴战略为契机，统筹全区农业资源优势，凝聚区、镇、村各级发展合力，先后成功创建成为国家现代农业示范区、国家农产品质量安全示范区、国家农业科技园区和国家现代农业产业园。

玉米搭起打卡小屋

鲜红辣椒拼组成的党旗、金黄玉米搭起的打卡小屋、平谷大桃火热在线直播……又是一年丰收季，昨日平谷区金海湖国际会展中心丰收节开幕式现场的农耕古今体验区、直播带货区、趣味农业打卡区、非遗美食区，吸引路人纷纷驻足。精心策划的开幕式演出，则通过多种艺术形式精心编制了庆祝建党100周年、歌颂乡村振兴、庆祝农民丰收等文艺节目，以“金色丰收，喜悦平谷，礼赞百年”为主题的开幕序曲，以秧歌、高跷等极具平谷特色的民俗表演呈现农民丰收节的个性，立体展现平谷农民的风采、农耕文明的厚重、乡村振兴的展望，把更多农民朋友带入到了丰收节的热烈氛围之中。

北青报记者了解到，此次丰收节开幕活动采用“1＋3＋N”的形式，即1个主会场加3个分会场再加N个活动。主会场设在金海湖国际会展中心，分会场分别位于平谷区山东庄镇桃棚村、峪口镇农科创核心区和刘家店镇国桃基地。据悉今年丰收节活动将以“金秋消费季”为主线，从9月初一直持续至10月中旬，其间平谷区将开展农科创高峰论坛、2021中国·平谷农业中关村创新大会、美丽乡村健康跑、金海湖红叶节、百年大集、非遗美食展等系列活动。

文/本报记者 王斌 刘婧 林艳

摄影/本报记者 魏彤