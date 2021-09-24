献血者获得感越多，临床用血越有保障

既有物质激励，又有精神褒奖，献血者将收获满满的荣誉感。9月23日上午召开的北京市十五届人大常委会第三十三次会议，对《北京市献血条例（草案）》进行了二审。二审稿提出，献血者拟获献血纪念品，多次献血可获荣誉徽章，献血者配偶亲属“免费用血”拟取消10年时限。（相关报道见A4版）

现行《北京市献血管理办法》自2009年起实施至今，保障了首都医疗临床用血需求和用血安全。由于不少外地患者来京求医等原因，使得血液供应与需求仍不平衡。北京市人大代表在2019年透露，近十年来北京用血量每年以15%的数量增加，但仍不能满足临床用血的需求。在这一背景下，修改献血制度增加激励措施势在必行。

此次修法从“办法”升级为“条例”，是制度“内核”之变，让人惊喜连连。比如二审稿提出，向献血者发放兼具保存和展示价值的献血纪念品，多次献血的个人授予无偿献血荣誉徽章，这类精神褒奖鼓励献血者长期献血、多次献血，并有望形成长期激励效应，保证血液供给。再如，为献血者购买保险，并根据实际情况给予献血者午餐、交通等适当补贴，这降低了献血者的医疗风险和献血成本，进一步打消部分献血者的顾虑。

尤其是，北京拟以双料激励——献血者本人终身免交临床用血费用；献血者的配偶、直系亲属免交献血量等量的临床用血费用，取消10年内享受减免的时间限制。现行制度规定，献血者及其配偶、直系亲属临床用血时享受以下免费用血优惠：献血者自献血之日起10年内免费使用献血量五倍的血液，10年后免费使用献血量两倍的血液；累计献血超过1000毫升的献血者终身无限量免费用血；献血者的配偶、直系亲属自献血者献血之日起10年内可以免费使用献血量等量的血液。

经过对比可以看出，无论是献血者还是其配偶亲属，新规定都拟给予更大的用血优惠。其中，献血者本人享受的用血优惠几乎达到最高值，而其配偶亲属享受减免则取消原有的时间限制了。这是极具吸引力的血液储蓄制度，一旦储户进行储蓄，不但本人终身受益，其配偶亲属也会跟着无限期获益。

我国献血制度以无偿、自愿为原则，必要的物质、精神激励则有助于培养和提升公民的献血意识。国家多部委2019年联合印发的《关于进一步促进无偿献血工作健康发展的通知》，也提出健全无偿献血激励机制，对献血者使用公共设施、参观游览政府办公园等提供优惠待遇，定期开展无偿献血表彰活动。

目前，各地都在探索更多的献血激励措施。比如今年实施的《广州市献血管理规定》用诸多措施优待献血者，如，参加献血的无偿献血者，按照有关规定享受公共租赁住房加分等优待；献全血或者献血累计达到规定次数的无偿献血者，在旅游、就诊、养老、公交、子女入托入学等多方面享受优待。

献血者获得感越多，公众献血动力越足。从这个角度来说，北京加大对献血者的激励力度，既能让献血者从中获得实实在在的回馈，也能让更多人意识到献血的重要性。随着献血者获得感越多，我们的临床用血才越有保障。