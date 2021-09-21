哈尔滨市发现1例本土新冠病毒阳性感染者 空间相对密闭的场所暂停营业

新华社哈尔滨9月21日电（记者强勇）21日，黑龙江省哈尔滨市发现1例本土新冠病毒阳性感染者。哈尔滨市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作指挥部随后发布第28号公告，要求空间相对密闭的场所、个人诊所等暂停营业，景区景点严格落实限量、预约、错峰要求。

根据第28号公告，麻将馆、影院、剧院、歌厅、游戏厅、网吧、室内体育健身场所、室内儿童游乐项目、位于地下室或半地下室的小旅店、各类线下教育培训机构等空间相对密闭场所暂停营业。个体诊所暂停营业。各宗教场所暂停对外开放，暂停集体宗教活动。

公告要求，景区景点要严格落实限量、预约、错峰要求，实行分时预约、扫码（健康码、行程码）进园，接纳消费者人数不得超过最大承载量的50%，并严格控制瞬时流量。暂停景区景点内部表演。

此外，福利机构、养老服务机构、精神卫生机构实行全封闭管理，禁止人员进出。养老机构暂停接收新入住老年人，停止探视活动。

9月21日，哈尔滨市巴彦县第二人民医院报告新增本土新冠病毒阳性感染者1例，由120救护车转运至哈尔滨市传染病医院接受隔离观察治疗。该阳性感染者活动轨迹所涉及的区域，正有序开展核酸筛查。