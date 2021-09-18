儿童免票“扩容”体现与时俱进

北京地铁调整儿童乘车规则

同等身高儿童实现出行公平

9月19日，《北京市城市轨道交通车票使用规则（2021年修订版）》将正式实施。新规中一个备受市民关注的变化是，取消了“带领两个以上身高不满1.3米的儿童乘车，一个儿童免票”的规定。也就是说，不管家长带几名儿童乘车，只要儿童身高在1.3米及以下，都可以享受免票。相应地，新规明确，成人带领一名身高1.3米及以下儿童乘车时，依旧按照“儿童在前，成人在后”刷卡通过闸机；带领一名以上身高1.3米及以下儿童乘车时，可联系车站工作人员。

之前多地轨道交通明文规定，一名成年乘客只能免费带领一名符合身高条件的儿童乘车，超过的要按照超过人数购票乘坐。随着二孩时代的到来，不少家长在购票环节因此遇到难题；此外，父母同时带着自己和亲友家的孩子、老师带着几名学生一起乘坐地铁也很常见。随着二孩家庭的增多、三孩政策的放开，越来越多的人呼吁地铁闸机别再对二孩、三孩区别对待，让同等身高的儿童实现出行公平。

如今，北京地铁的免票政策不再对大人携带的儿童数量设限，正是在回应社会关切，体现对儿童的关爱和照顾。这项票务服务的细化，看上去只是车票价格的调整，产生的作用却不仅是为带娃出行的成人省下几块车票钱，更是根据时代的发展变化，为城市公共服务补上一块公平的短板。倾听民意、与时俱进，适时调整儿童免费乘车政策，算得上是北京公共交通的传统。2014年底，考虑到儿童身高普遍提高的实际状况，北京市公共交通系统调价时，便将儿童乘车免票身高由1.2米提高至1.3米，受到市民好评。对于这条儿童免票线，不论是曾经的纵向“长个儿”，还是如今的横向“拉长”，都惠及了更多儿童，也便利了更多家庭，给百姓带去了看得见、摸得着的幸福感。

新的免票政策即将实施，也给地铁服务提出了新的要求。既然带两个或更多孩子的成人乘客越来越多，是否需要调整部分地铁闸机的闭合速度，以免伤到行进的儿童；是否要配备工作人员在闸机旁予以主动帮助，而不是每次都需要乘客去敲工作窗口进行问询，以免影响通行效率；地铁公司都应该有预案，保障儿童免票的通道畅通无阻。

儿童半票或免票政策，是儿童社会福利的重要体现，一直广受关注。除了按年龄还是身高的免票标准之争，在鼓励生育的大背景下，免费的儿童人数也势必成为大众关注的焦点。除了轨道交通，还有不少公共场所、各类消费领域，让二孩、三孩享受同等福利与待遇的问题均有待破解。扫除这些公共服务的盲区，既是以切切实实的举措呼应新的人口政策，也能使诚意满满的服务理念尽可能惠及更多儿童。