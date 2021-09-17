中秋如何健康吃月饼？北京疾控提醒：老人患有这些疾病少吃

人民网北京9月17日电 （记者孙红丽）中秋佳节将至，北京市疾病预防控制中心提醒，月饼虽然美味，但是老人因消化功能不好、尤其患有糖尿病、肥胖、高血脂、动脉硬化、高血压及冠心病的老人应尽量少吃或适量吃月饼。

另外，市面所售的一些“无糖月饼”只是相对于一般含糖月饼而言，不添加精制糖，而是用其他甜味剂如木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇等代替，因此，这些“无糖月饼”并非没有糖类（即碳水化合物）。糖尿病人还是要适量食用。

老人吃月饼应该注意哪些问题？北京市疾病预防控制中心表示，在吃月饼前要看清包装上的生产日期、保质期，同时注意标签标识的贮存条件，尤其是一些特殊的月饼（如鲜花、水果、蔬菜、冰淇淋月饼等）。另外新鲜制作的月饼外形丰满，花纹清晰，色泽鲜亮，外表油亮，口感绵软。陈旧劣质月饼色泽不正，暗淡不亮，发污发干，闻起来有异味或哈喇味，这类月饼不应食用。

“切记，不要将月饼当早餐或正餐在食用。”北京市疾病预防控制中心指出，总体来说，月饼的营养特点是高能量、高脂肪、高糖。在全家团聚的时候，老年人可将月饼当做应景的食物，少吃多尝，分着吃。一家人分享每1块月饼，这样可以无论是双黄莲蓉、五仁、冬蓉等传统口味，还是祖国大江南北五花八门的口味，都可品尝一点，又可控制能量摄入。

北京市疾病预防控制中心还提示，从营养标签看，月饼能量高、脂肪高、糖含量高。“中秋节日饭菜鱼禽蛋肉等极其丰盛，同时还要享用了高能量、高脂肪、高糖月饼，因此要注意每天三餐的食物搭配，保证食物的多样性，适量减少主食的量，多吃新鲜的蔬菜水果、少油少盐、控糖限酒。”

真相1

算一算，月饼真的是高能

如果1块月饼的规格是100克，一天吃4块月饼就会超过1整天所需的能量，况且在过节的时候饭菜也是极其丰富的，容易造成能量过剩。

以100克月饼能量2342千焦为例，100克米饭所含的能量是485千焦，吃1块100克月饼相当于吃了1斤左右（494克）的米饭。吃这样1块100克月饼需要10个小时的中速行走、5小时的慢跑、3.5小时快跑或游泳才能消耗掉。

真相2

算一算，月饼真的是高脂

以100克月饼脂肪含量37.8克为例，吃一个100克的月饼相当于吃1斤左右（478克）猪肉里脊摄入的脂肪。

真相3

看一看，月饼真的没有无糖

月饼主要是由面粉或米粉制成，即使里面不添加蔗糖，它本身的主要成分是淀粉等碳水化合物，因此不是严格意义上的无糖月饼。

真相4

看一看，低钠是首选

钠摄入过高不利于老年人控制血压，而从危害健康。月饼之间差别很大，成人每天食盐摄入量不超过5克。仔细看看营养标签，请选择低钠月饼。(来源：北京市疾病预防控制中心)