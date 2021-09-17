国家医保局：前8月全国门诊费用跨省直接结算506.17万人次 涉及医疗费用超12亿元

人民网北京9月17日电 （记者崔元苑）国家医保局日前发布消息，今年1-8月，全国门诊费用跨省直接结算506.17万人次，涉及医疗费用12.74亿元，基金支付6.93亿元，基金支付比例为54.4%。其中，在联网定点医疗机构直接结算459.88万人次，涉及医疗费用12.13亿元，基金支付6.32亿元；在联网定点零售药店直接结算46.29万人次，涉及医疗费用6075.41万元，基金支付6055.68万元。

8月，全国门诊费用跨省直接结算80.96万人次，涉及医疗费用2.09亿元，基金支付1.10亿元，分别环比减少6.2%、3.5%、6.1%；基金支付比例为52.6%；日均直接结算26115人次，次均医疗费用258.36元，次均基金支付135.99元。

全国所有省份和新疆生产建设兵团全部启动普通门诊费用跨省直接结算，实现每个省份至少有一个统筹地区联网接入。全国已开通395个统筹地区，其中北京、天津等23个省(区、市)和新疆生产建设兵团实现统筹地区全覆盖。