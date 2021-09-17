预防出生缺陷 孕育健康宝宝（健康直通车（第65站））

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王威制图



妇女儿童健康是全民健康的基石，也是实现健康中国战略目标的重要支撑。普及优生健康知识和技能，提升公众健康素养是防治出生缺陷最根本、最经济、最有效的措施之一。 拥有健康的宝宝是每位父母的心愿，您知道怎么做才能避免宝宝出生缺陷吗？

近年来，国家大力推动出生缺陷防治工作，出台了《全国出生缺陷综合防治方案》等多个文件，启动了一系列相关公共卫生服务项目及科普教育活动。国务院发布的《健康中国行动（2019—2030年）》明确提出实施15项重大行动，“妇幼健康促进行动”是其中之一。

实施妇幼健康促进行动，是保护妇女儿童健康权益，促进妇女儿童全面发展、维护生殖健康的重要举措，有助于从源头和基础上提高国民健康水平。

每年的9月12日是“中国预防出生缺陷日”。近日，由国家卫健委人口文化发展中心与中国健康促进基金会共同发起、拜耳公益支持的2021“9·12无陷宝贝计划——优孕中国，有备无陷”主题活动在北京启动。

做好“三级预防”，加强科普宣传

出生缺陷是指婴儿出生前发生的身体结构、功能或代谢异常，它是导致早期流产、死胎、婴幼儿死亡和先天残疾的主要原因。出生缺陷可由染色体畸变、基因突变等遗传因素或环境因素引起，也可由这两种因素交互作用或其他不明原因所致，约30%的出生缺陷儿在5岁前死亡，40%终身残疾。目前所知的出生缺陷病种繁多，至少有8000—10000种，常见的有先天性心脏病、唇裂、腭裂、多指、内翻、苯丙酮尿症、地中海贫血等。

根据世界卫生组织估计，中国出生缺陷发生率与世界中等收入国家的平均水平接近，约为5.6%。目前，中国的出生缺陷防治采取三级预防策略。

简单来说，第一级预防是婚前和孕前预防，防止出生缺陷发生；第二级预防是孕期预防，减少严重出生缺陷儿的出生；第三级预防是出生后预防，及早发现和治疗出生缺陷患儿，避免孩子残疾。在出生缺陷三级预防策略中，一级预防是最有效和最经济的手段。

自2019年首届“9·12无陷宝贝计划”启动以来，今年已经是第三届。国家卫健委人口文化发展中心主任张建兵介绍，活动计划在未来6个月内，在出生意愿强且出生人口多的省市——福建泉州、山东临沂、山东潍坊、安徽合肥、山西太原等地方开展一系列公益活动，通过市级医生培训会、大众科普宣传等多种形式，推进当地城市妇幼健康专家人才队伍建设，动员和组织更多的社会力量参与到妇幼健康科普工作中来，推动全民关注预防出生缺陷和孕期保健知识，提高妇幼健康促进工作，为健康中国打下坚实的基础。

做到科学备孕，男女双方都很关键

说起备孕，不少人总是下意识地认为这只是女人的事情，事实真是如此吗？

“孕育的过程有点像自然界种植的过程。首先需要有健康的种子，种子是什么？就是精子和卵子。有好种子才能长出健康的苗、结出健康的果，才能孕育出健康的后代。”北京大学国际医院妇产科主任、产科主任蔺莉指出，生育健康事关夫妇双方，作为生育的另一半直接参与者，孩子的健康与父亲也有很大的关系，因此男性也要备孕。

“一般女性备孕需要3个月的时间，男性备孕也需要约3个月，因为男性的精子从形成到成熟一般需要74天，加上在附睾成熟的时间，大约共需要3个月。”蔺莉说，在这期间，男性应该注意养成良好的生活习惯，戒烟、戒酒、忌熬夜、忌桑拿，谨慎用药，同时注意合理搭配饮食、科学补充营养，适当体育锻炼、避免肥胖。

值得注意的是，男性也有最佳生育年龄。众所周知，女性的生育能力与年龄密切相关，最佳生育年龄是25—35岁，超过35岁即为高龄产妇。男性虽然没有绝“精”期的情况，但是精子的质量是随着年龄的增长而下降的。研究表明，男性的黄金生育年龄为25岁—35岁，与女性最佳生育年龄差别不大。因此有生育两孩、三孩意愿的夫妇，需要注意生育年龄和生育间隔。

夫妇双方备孕有哪些关键原则？蔺莉提醒，在孕前检查时，要求夫妇双方都做检查，一般女性去产科、男性去男科检查；要保证摄入充足合理的营养，同时夫妇双方要养成健康的生活方式，才能做到科学孕育生命。

从备孕开始，到生命最初的1000天（即从孕期到宝宝两岁），是影响婴儿健康成长以及未来全生命周期健康的关键期，摄取合理的营养对孕妇自身的健康以及婴儿的健康成长和发育至关重要。

蔺莉指出，随着我国生活水平的提高，孕妇营养过剩或不均衡现象较为普遍。围孕期妇女的孕前保健需前移，应贯穿孕前、孕期及产后整个时间段。孕期妇女应该在正常饮食的基础上适量增加营养素的补充。

中华医学会围产医学分会副主任委员、山东省妇幼保健院院长王谢桐强调，在备孕及怀孕期间补充含叶酸的多元营养素可以有效降低多种出生缺陷风险，例如发育不良和神经管缺陷，加强全孕期健康管理、全孕期补充营养素是预防出生缺陷的关键之举。

搭建综合防控网络，有效防治出生缺陷

出生缺陷不仅严重危害新生儿的健康，也给无数家庭和社会造成巨大负担。近年来，国家多次强调加强妇幼保健服务，全方位提升妇幼健康水平。

中国疾病预防控制中心妇幼保健中心研究员韩晖介绍，经过几十年不断努力，我国出生缺陷的防治取得了显著成效，出生缺陷导致的儿童死亡明显下降。与2007年相比，2017年出生缺陷导致5岁以下儿童死亡率由3.5‰降至1.6‰，对全国5岁以下儿童死亡率下降的贡献超过17%，对提高出生人口素质和儿童健康水平发挥了重要作用。与此同时，部分重大出生缺陷发生率呈下降趋势。全国围产期神经管缺陷发生率由1987年的27.4/万下降至2017年的1.5/万，降幅达94.5%，从围产期重点监测的23个出生缺陷病种的第1位下降至第12位。

“近几年，出生缺陷的变化趋势与医疗技术的进步和服务能力的提升紧密相关。”韩晖表示，虽然我国出生缺陷防治取得了显著的进步，但是目前形势仍较严峻，必须加强综合防治能力，坚持以预防为主，从源头抓起，必须做好育龄妇女的科普教育和健康指导工作。

随着生育政策调整完善，生育需求逐步释放，高危孕产妇比例有所增加，保障母婴安全压力增大，搭建综合防控网络是防治出生缺陷的有效措施。活动上，多位嘉宾在访谈中表示，构建覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿和儿童各阶段的出生缺陷防治体系，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，需由政府主导，多部门协同合作，社会广泛参与。不仅应加强各城市各级医疗机构之间的协调联动，学科间也应互相取长补短，完善人才培养机制，同时通过联合企业、药店等社会多方力量，将健康科普和服务落到实处。