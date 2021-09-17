羡慕吗？你离“社交天花板”还有多远？（养生杂谈）

“早上好啊！家里是卖大米的，想买大米的找我啊！”近日，辽宁沈阳一学校开学，一名新生在自我介绍时的一番阳光发言，引起全班的欢呼和掌声。对此，网友们纷纷表示羡慕不已，将其称为“社交天花板”。

何谓“社交天花板”？与“社交恐惧症”相反，它主要形容在社交中毫不胆怯、游刃有余的人。他们能随时和陌生人聊天，快速融入新集体，和公园的大爷大妈也能打成一片，当众表演才艺毫不紧张……“社交天花板”们拥有极佳的心理素质，既不害怕他人的眼光、不在意成为人群的焦点，也不担心被他人嘲笑。在社交恐惧症患者看来非常困难的事情，对他们来说，就像吃饭喝水那样寻常简单。

从社交恐惧症到社交天花板，网络热词的流行，某种程度上映射出当代年轻人无处安放的社交焦虑。从熟人社会转到陌生人社会，对于不少在大城市漂泊的年轻人来说，敏感内向的性格、不确定性的增强、快节奏的工作和生活、扑面而来的生存压力，或许都是社交焦虑的来源。

在通讯技术飞速发展的今天，线上娱乐方式五花八门，网上冲浪、刷视频、打游戏、看电影……即使回避社交、减少与人交往的机会，缩在独处安全区的年轻人也总能找到让自己快乐的方法。因此，在不少社交恐惧症患者看来，一个人待着不香吗？

其实，无论社交恐惧症还是社交天花板，在性格的光谱上，每个人都有自己独一无二的位置，每个人都有权利根据自己的需求，调整人与人之间的社交距离，既无需委屈自己、刻意迎合他人喜好，也无须因敏感内向的性格自卑自怜。就像“能量守恒定律”一样，社交恐惧症患者放弃部分社交活动的同时，也拥有了更多向内探索的时光。正如脱口秀演员鸟鸟，“社恐”的她敏锐地捕捉到当代年轻人的社交焦虑，其“社恐式脱口秀”引发了观众很多共鸣，也让她脱颖而出，被不少观众记住。

话说回来，人终究是社会性动物，不可能永远封闭自己，即便是自称“社恐”的人们，仍然渴望良好的交往状态和人际关系。显而易见的是，如今社交能力已经成为人们生存和发展的必备技能之一。在现实生活中，那些“社交天花板”们往往更容易给人留下深刻的印象，获得更多机会。因此，与其默默羡慕他们，社交恐惧症患者不妨放松心情，尝试做出适当改变，要知道“万事开头难”，开了头就不难，人与人之间的相处可能并不像想象中那么复杂，迈出改变的第一步，咱就离“社交天花板”更近了一点，您说是吗？