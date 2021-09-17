助老年人乐享数字生活（民生视线·关注适老化改造（下））

色彩适配、远程守护、屏幕共享、语音助手……一边是日益扩大的老龄人口，一边是日新月异的数字科技，一场智能终端的适老化改造，正让更多老年人乐享数字生活。

今年2月，工业和信息化部印发通知，对扩大适老化智能终端产品供给做出具体部署，要求集中力量解决老年人在日常使用智能化产品、享受智能化服务时遇到的困难。前不久，《移动终端适老化技术要求》《移动终端适老化测试方法》《智能电视适老化设计技术要求》三项团体标准正式发布，智能终端适老化改造开启加速模式。

家庭环境是老年人生活的主要场景。当前，家庭生活中智能终端的适老化改造进展如何？帮助老年人更好适应和享受智能化生活，还应打通哪些堵点？

统一标准，相关企业加快适老化终端改造，更快更好地解决老年人“不会用”“不敢用”问题

“小爱同学，切换‘长辈模式’！”话音刚落，王奶奶眼前的小米电视画面倏然起了变化——界面简洁舒朗起来，字体字号明显加粗调大，色彩亮度也变得沉稳柔和了许多。

年逾古稀的王奶奶是个电视迷，但前不久刚做了白内障手术，看电视不再像以前那么方便。更让王奶奶发愁的是智能电视操作界面复杂，眼睛不好使了，再看这些眼花缭乱的信息更晕，不知道该从哪里下手。有了“长辈模式”，感觉回到了过去看电视的旧时光，方便省心！

更让王奶奶感到贴心的是，在“长辈模式”下，每种节目类别旁都配有相应的小图标辅助选择，电视剧栏配一个小电视，相声曲艺栏是一把小扇子。“这样的设计真懂老人。”王奶奶感慨。

作为老年人日常使用最多的移动终端，智能手机的适老化改造也在加快步伐。

“你好小布，打开微信支付扫一扫。”安徽省安庆市的汪大爷说话间，手机便自动跳转到了支付页面。“原来到市场买菜，掏出手机费半天劲解锁、打开APP再进入界面，现在动动嘴就解决了，特别方便。”

快捷操作的背后是OPPO手机专门为中老年群体推出的人工智能“小布助手”（关怀版）。只要说出“打开简易模式”指令，就能自动开启大字体大图标的简易界面，同时调大音量，为老年用户提供清理手机内存、打开健康码、充话费等60多项功能。“这项功能推出以来，已解决近500万老年用户日常用机时遇到的问题，每天有超过60万用户通过‘小布助手’获得帮助。”OPPO数智工程系统总裁刘海锋介绍。

无论是智能电视的“长辈模式”，还是手机上的人工智能助手，其开发和验收都已有规可依。今年6月，关于移动终端和智能电视的适老化技术标准出台，从屏幕显示、音频控制、语音交互、远程控制、应急应用等方面对老年人使用的智能终端产品设定了技术要求。

“这一标准联合各主要终端厂商共同制定，对老年人使用终端设备遇到的问题进行了充分调研，同时结合企业技术研发的实际情况，提出了严谨科学的技术指标。”中国信通院泰尔实验室副总工程师张睿说，在统一标准的引领下，各企业加快适老化终端的市场供给，更快更好地为老年人解决“不会用”“不敢用”的问题。据了解，今年下半年，各国产终端厂家都将陆续推出符合标准的适老化产品。

打通壁垒，设备厂商、操作系统厂商共同发力，不断提升适老产品数字化服务水平

“由于身体机能的逐渐退化，老年人会出现视力下降、听力减退、触觉不灵敏、认知和理解能力下降等问题，简单来说就是看不见、听不清、摸不准、不会用。”张睿表示，智能终端适老化改造主要针对这些问题进行改进，让老年人使用智能终端更省心。

适老化改造成效显著，但在持续推进过程中，仍面临一些难点和问题。

一方面，软硬件适老化改造存在壁垒，制约服务水平提升。

“解决老年人在参与数字生活中遇到的困难，不仅需要终端设备提供远程协助、应急处理等功能，也需要网站、APP等软件系统的功能调整。”在张睿看来，软硬件协同改造，能减少老年人使用不同手机、软件的学习成本，有效提升产品的数字化服务水平。

以输入法为例，讯飞输入法业务部有关负责人程坤介绍，目前只能基于手机设置的字体大小判断是否提示用户开启“长辈模式”，有时判断不够精准。“进一步优化流程，需要联合设备厂商、操作系统厂商等共同发力，打通适老化改造壁垒，更精准地为老年人提供数字化服务。”

作为终端厂商，受访企业也表示希望与软件、服务等行业企业共同努力，提升不同主体的联动水平，为老年群体提供从终端设备、应用程序到网络服务的完整数字生活体系。

另一方面，适老化改造标准仍须持续优化升级，不断适应技术发展。

在采访中，当问及影响使用智能设备的主要原因时，多位受访老人表示，一些产品使用起来还是有些复杂，希望能再简单一些。

“适老化改造是一个持续性的过程，根据老年人日常使用情况，需要对标准进行优化迭代，不断适应新技术和新产品的发展。”张睿表示，推进适老化改造工作将按照分步推进原则，使市场上的适老化终端产品首先符合标准，再通过测评认证等手段推动厂商对产品不断提质升级。

适老化产品迭代升级，要坚持从老年人的需求出发，持续追踪老年群体的使用体验。“通过对老年用户群体跟踪调研，我们发现这一群体对数字交互界面包含的按钮、符号等元素存在理解偏差，甚至无法理解背后的含义。这既会导致用户面对元素众多的界面时手足无措，还可能让恶意诱导链接、弹窗等不良内容有机可乘。”OPPO适老化软件产品经理石济慈说，这就需要产品进一步优化和改进交互界面设计，在重点场景和服务中为年长用户提供重新设计的老年版界面。

“随着年纪渐长，老年人需要有更多直接提供兴趣内容的渠道，让他们不用在众多信息中费力筛选。”小米集团电视部总经理潘俊表示，他平时会注意通过社交平台和自有社区收集老年用户的体验反馈信息，下一步将借助人工智能算法，为老年人提供更多定制资讯，让他们获取信息更加便捷。

增加供给，鼓励企业按照适老化要求，持续丰富适老化智能终端品类

如何让适老化改造走深走实？工业和信息化部电子信息司司长乔跃山表示，建立健全智能终端产品适老化标准体系、研究制定智能终端产品适老化水平评价体系、鼓励企业按照适老化要求不断丰富智能终端种类，将成为下一步持续做好智能终端适老化工作的着力点。

——不断提升企业积极性，扩大适老化终端产品供给。

有了标准，如何实行是关键。专家表示，企业作为适老化改造的主体，应充分调动和激发企业参与的积极性。建议通过行业团体、协会组织设立相关奖项，激励适老化改造效果出众的优秀企业和改造案例，形成行业的示范带动作用。

在扩大适老化终端产品供应和提高服务质量方面，相关协会正积极筹备手机适老化认证及标识发放工作。“目前此项工作前期准备已接近尾声，预计将于近期正式启动。”张睿表示，适老化产品认证及标识发放工作的开启，将助力高质量、高可靠性能的适老化手机产品获取市场竞争优势，成为扩大适老化终端产品供给的有力支撑。

——加快推进多终端标准体系建设，全方位提升老年人数字生活体验。

“移动终端和智能电视是老年人日常生活使用频率最高的智能设备。尤其是防控新冠肺炎疫情，线上挂号、查验健康码等已成为必需场景，解决老年人使用智能手机的问题刻不容缓。”张睿透露，遵从标准引领、分步推进原则，在优先出台移动终端和智能电视适老化标准后，后续将根据老年人使用智能终端的情况，结合新技术新产品的发展，持续建立健全智能终端产品适老化标准体系，让老年群体畅享数字生活。

应该看到，在移动终端和智能电视之外，不少企业正在加快适老化改造，一批适老化产品和服务相继落地，已覆盖老年人居家生活的各个领域。

在浙江乌镇，国网嘉兴供电公司将智能开关安装在独居老人经常使用的电饭煲、电视机等电器插座上，实时监测老人用电情况，一旦发生异常，第一时间通知子女和社区人员，减少隐患。在一些老人家中，依托人工语音助手，自动打开窗帘、开启灶台、播放京剧，全屋智能生活已成为现实。

乐享数字生活，老年人不能掉队。乔跃山表示，下一步工信部还将继续鼓励企业按照适老化要求不断丰富适老化智能终端种类，通过研究制定不同智能终端产品适老化水平评价体系，把智能终端适老化改造做得更好。

《 人民日报 》（ 2021年09月17日 19 版）