中秋国庆假期如何出行？国家卫健委对个人防控提出五点建议

人民网北京9月16日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制16日召开新闻发布会，介绍进一步做好疫情防控和疫苗接种有关情况。

中秋国庆假期就要来了，在出行中如何做好个人防护？国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙给出建议并强调，入境口岸、集中隔离场所、定点医疗机构等高风险岗位的工作人员，提倡避免假期期间到外地旅游，也避免乘坐飞机、列车和长途公共汽车外出。同时严格限制正在居家健康监测的人员到外地旅游以及参加聚集性活动。

雷正龙对个人防控提出五点建议：一是出行前做好准备。假期期间尽量减少非必要的外出。如果要外出，要先了解目的地近期疫情发生的情况，以及当地防控政策，取消前往中高风险地区的出行计划，出行前准备好防护用品，口罩、手消等。

二是做好旅途中的防护。乘坐飞机或者火车等公共交通工具时应该注意错时错峰出行，按照相关防控要求保持人际距离，全程佩戴口罩、做好手卫生。

三是做好公共场所的防护。尽量避免前往人员集中的密集场所，坚持全程佩戴口罩，勤洗手，保持一米线的距离。提倡家庭聚餐聚会时不要超过10人，尽量减少聚餐人数，缩短聚餐时间。室内特别要注意通风，用餐时注意使用公筷公勺，入住宾馆时特别要注意通风换气。

四是做好个人健康监测。如果出行前发现有发热、干咳等可疑症状时应该取消出行计划并尽快就医，出行过程中出现了发热、干咳等可疑症状要尽快到就近医疗机构就诊。

五是保持正常有规律的生活。要保证充足睡眠、清淡饮食，坚持适度锻炼身体，养成良好卫生习惯。