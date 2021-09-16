如何做好疫情发生地风险人员排查？国家卫健委回应

人民网北京9月16日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制16日召开新闻发布会，介绍进一步做好疫情防控和疫苗接种有关情况。国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙在回答记者提问时表示，福建莆田疫情发生后相关部门和地区加强合作，做好风险人员协查，继续加强后续的健康监测、核酸检测，防止疫情进一步的扩散蔓延。

会上，有记者提问：“据媒体报道，8月26日到9月10日从莆田出省人数初步计算在3万人左右，目前采取哪些措施加快排查和流调速度，以便尽早发现阳性的感染者？”

对此，雷正龙介绍，一是疫情发生地和相关部门合作，加大流调溯源，及时将风险人员的信息推送到流入地区开展协查。

二是各个地区在收到区域协查信息后，第一时间通过短信等方式告知风险人员，提醒他要主动做好个人防护、主动做好健康监测，24小时内要做核酸检测，并配合其他的协查工作。

三是各个地方根据流调信息快速精准的判定风险人群，将密接、密接的密接等人员尽快转运到集中隔离点进行隔离，其他人员也要求做好健康监测和核酸检测，要求其他人员出现症状后立刻到定点医院就诊。