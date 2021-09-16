国家卫健委：全国完成新冠疫苗全程接种超10亿人

人民网北京9月16日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制16日召开新闻发布会，介绍进一步做好疫情防控和疫苗接种有关情况。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，截至9月15日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗21亿6142.8万剂次，完成全程接种的人数为10亿1158.4万人。

米锋指出，当前，全球疫情仍处于反弹当中，境外疫情输入并造成传播的风险仍然较高。自9月10日以来，本轮疫情新增本土确诊病例一半以上为中小学、幼儿园师生和工厂员工，场所聚集性感染明显。

“要加快流调溯源和核酸检测，排查风险人群；要严格隔离管控，防止交叉感染，保障好群众基本生活和就医需求；要严格做好重点场所、重点单位、重点人群疫情防控，落实测温验码、室内通风、环境消毒、安全距离、个人防护等各个环节防控规范；要做好秋冬季多病同防，加快推进疫苗接种。”米锋说。