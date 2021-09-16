各地疫情速览：9月15日新增确诊病例80例 其中本土病例49例

人民网北京9月16日电 （记者崔元苑）9月15日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例80例。其中境外输入病例31例（云南22例，广东3例，上海2例，四川2例，浙江1例，山东1例），含4例由无症状感染者转为确诊病例（四川2例，浙江1例，广东1例）；本土病例49例（福建48例，其中莆田市38例、厦门市8例、泉州市2例；云南1例，在德宏傣族景颇族自治州），含9例由无症状感染者转为确诊病例（均在福建）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例40例，解除医学观察的密切接触者917人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例594例（其中重症病例3例），无现有疑似病例。累计确诊病例8732例，累计治愈出院病例8138例，无死亡病例。

截至9月15日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例877例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例89980例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例95493例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者1177197人，尚在医学观察的密切接触者15798人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者13例（均为境外输入）；当日转为确诊病例13例（境外输入4例）；当日解除医学观察13例（境外输入11例）；尚在医学观察的无症状感染者373例（境外输入358例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28315例。其中，香港特别行政区12149例（出院11858例，死亡213例），澳门特别行政区63例（出院63例），台湾地区16103例（出院13742例，死亡839例）。

9月15日0—24时新增本土病例情况：

福建新增本土确诊病例48例 莆田市38例、厦门市8例、泉州市2例

据福建省卫健委消息，9月15日0-24时，福建省报告新增本土确诊病例48例（厦门市报告8例、泉州市报告2例、莆田市报告38例），其中无症状感染者转确诊9例。

云南新增本土确诊病例1例 在德宏傣族景颇族自治州

据云南省卫健委消息，9月15日0-24时，云南新增本土确诊病例1例。

确诊病例23：林XX，男，46岁，福建福州人，普通型。

该病例于9月15日在瑞丽市集中隔离酒店重点人群核酸检测中发现，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例。