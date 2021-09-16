为啥有的人孕期就没吐过呢？

我们经常在电视剧里看到这样的场景，女主吃着吃着饭就会感到恶心、呕吐，不用想多半是怀孕了。那么在现实生活中，所有的孕妈妈都会有上述的早孕反应吗？没有孕吐，到底是不是代表宝宝没有活力、健康出了问题？

其实并不是，有些孕妈妈在孕早期并没有恶心、呕吐等不适，甚至于没有任何不适。今天我们就来聊聊没有早孕反应，这份“凡尔赛”是否可以安心享受。

为什么会出现孕吐？ 孕期之所以会出现孕吐，目前普遍认为是因为孕妈妈怀孕后体内的激素发生变化。比如，绒毛膜促性腺激素水平升高、雌孕激素水平升高等等，身体一时间无法适应这些激素水平的变化，才会发生孕吐反应。

一般来说，对于应用雌孕激素类药物反应大、易晕车、精神紧张的孕妈妈更容易发生恶心、呕吐等早孕反应。

没有早孕反应正常吗？ 早孕反应主要表现为恶心、呕吐、饮食习惯改变、食欲降低、嗜睡等症状，一般出现在停经5-6周左右，也有孕妈妈早孕反应出现得较晚，在8-9周左右。

早孕反应是大多数的孕妈妈都要经历的一个过程，但却不是所有孕妈妈都要经历的过程。可能有20%-25%的孕妈妈会是比较幸运的，她们并没有明显不适。

由于孕妈妈的体质不同，适应能力也有所不同，没有明显的孕吐也属于正常情况。准妈妈不必过度纠结早孕反应，要多多关注产检。

没有早孕反应就是胎停育吗？ 如果之前早孕反应明显，在孕10周前早孕反应突然消失，就要警惕胎停育的风险啦。但对于本来就没有明显早孕反应的孕妈妈，则没有早孕反应≠胎停育。

早孕反应不能完全说明胚胎发育情况，最终明确胚胎发育情况依赖于临床检查的结果，包括血HCG和超声的检查结果。孕妇个人体质不同，对妊娠的反应也会存在一定的差异。

没有发生早孕反应但胚胎发育良好，就不必紧张，只需定期、规律做产检即可。也许您就是那25%幸运的孕妈妈。

总之，对于孕妈妈们来说，要想顾好宝宝的健康，放松心态、养好心情、补充好营养，并定期到医院做产检，才是孕期的要紧事！没有坐立难安的孕期反应，也是宝宝给妈妈的一份礼物，尽情享受这份“凡”恼吧！

文/邹丽颖（北京妇产医院）