今年中秋旅游温而不火

中秋小长假的脚步临近，沉寂了一段时间的旅游市场又热闹起来。近日，多家在线旅游平台的旅游报名人次平稳上升。携程数据显示，9月6日预订跨省旅游订单量较8月20日增长356%；飞猪数据显示，近一周，中秋节机票、酒店、门票、租车的预订量环比上一周均实现翻倍增长；同程旅行预测称，中秋假期国内出游人次将超过8000万。

不过，就在很多人准备假期外出旅行时，近期国内本土病例零星散发，并引起聚集性疫情。对此，相关部门已发出提醒，不去中高风险及有病例报告的地区旅行。记者从多家在线旅游平台了解到，受此影响，确实产生一些退票，但目前影响主要还在福建地区。当前形势下，中秋假期旅游市场能否迎来复苏？

多地恢复跨省游

近期，上海、湖北、河南、浙江、广东等多地发布通知，恢复旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

携程研究院行业分析师方泽茜表示，通过监测近期长线旅游订单数据发现，在跨省游开放的省份，短期内旅游产品预订量呈现持续、显著增长趋势。

王帆在北京东城区的一家企业工作，他原计划8月休假去东北避暑，由于疫情反复没能成行。最近，他刚刚请好年假，打算连上中秋小长假，和父母一起到浙江旅行。“出游计划虽然推迟了，但现在避开了暑期高峰，还能欣赏美丽秋色。”

9月5日，中秋假期首日火车票开售。去哪儿大数据研究院院长兰翔分析，疫情的不确定性让游客的旅行制定周期更为灵活，部分游客的订票时间推迟至出发日的前几天，不少往年热门线路仍有余票。从机票预订情况看，去哪儿平台数据显示，目前通过平台预订的机票支付均价仅为600元，是历年来的低点。兰翔表示，中秋假期通常不是飞机出行的旺季，票价是全年假期中的低点，可以选择错峰出行。

万云飞是浙江绍兴新昌安岚酒店的市场销售总监，他从中秋假期酒店的预订情况感受到了市场的回暖。“目前三天假期的房间已经全部满房，预订以苏浙沪地区的游客为主。”在携程平台上，近期赏秋主题房型、亲子房、电竞房等房型搜索热度上涨82%。

“整体来看，目前旅游市场产品供给充足，旅游消费潜力巨大，中秋假期游客出游将以自驾游、近距离和短时游为主。”河南大学文化产业和旅游管理学院教授陈楠分析，下半年在疫情防控常态化背景下，旅游市场依然有良好发展预期。

不过，也要注意疫情变化对旅游市场的影响。携程等在线旅游平台表示，高度关注各级文旅部门、民航铁路等相关部门关于疫情保障的通知，将确保第一时间为用户提供必要的退改签等服务。

送出优惠大礼包

秋色宜人，正是出游好季节。瞄准即将到来的中秋小长假及国庆黄金周，各地文化和旅游部门在做好疫情防控的前提下，纷纷送出优惠“大礼包”，开展系列活动，激发文化和旅游市场活力。

广东省文旅厅启动广东金秋文旅消费季，发放广东文旅消费季惠民补贴；湖北省宣布将于近期通过国内主要电商平台发放1500万元文化和旅游消费优惠券；河南省文旅厅统筹云台山、清明上河园、老君山、殷墟等全省近200家景区，推出免票及打折优惠措施；湖南张家界市发布通知，至9月30日，张家界市A级景区及景区交通工具对全国游客实行票价半价优惠……

秋天的第一场旅行从哪里开始？携程数据显示，截至9月6日，中秋节最热门的旅行目的地包括北京、上海、广州、杭州、成都、三亚、深圳、重庆、珠海、武汉，其中即将开园的北京环球度假区直接助推了北京旅游的热度，北京连续多日稳坐目的地访问热度第一。此外，与2019年相比，今年中秋许多新奇小众目的地也出现在游客视野中，比如，四川都江堰、内蒙古额济纳旗等旅游目的地，近期的预订量涨势迅猛。

陈楠分析，中秋小长假，自驾游将成为主旋律，游客出行多选择近距离和短时游，博物馆、纪念馆将成为旅游热门地点，省内乡村游成为消费热点。

北京第二外国语学院旅游科学学院副院长邓宁认为，中秋小长假，自驾游、中短途周边游、度假酒店类、亲子主题类产品可能出现热销，跨省游逐渐复苏也将为长线热门目的地打开新的局面。同时，游客可能会被乡村旅游、城市旅游等非景区类目的地分流。

夜游市场受青睐

近年来，夜间旅游市场兴起，产品供给呈现多元化、品质化趋势。

恰好，中秋赏月是佳节传统，这带动了中秋小长假夜游市场的火爆。国内众多知名景区在中秋期间推出夜游活动。比如，杭州西湖将在中秋假期举办拜月系列活动，33艘月亮船连续3晚点亮西湖夜色；武汉黄鹤楼在中秋节前将恢复夜间演出……

同程旅行数据显示，中秋小长假期间国内各大目的地、景区的夜游关注度均出现增长趋势，主题公园夜场、江河夜游、城市夜景观光等适宜赏月的夜间旅游项目更受青睐。上海迪士尼乐园夜场、南京夫子庙夜市、重庆两江夜游、苏州网师园夜游和秦淮河画舫是今年中秋小长假期间的热门夜游项目。马蜂窝旅游数据显示，近一周，“赏月”的搜索热度涨幅高达354%，与之相关的“露营”搜索热度也有150%的增长。

中秋佳节主打团圆，利用小长假举家周边游成为很多游客的选择。驴妈妈平台数据显示，中秋期间，一线、二线城市居民纷纷涌向周边两三个小时车程的近郊及城市周边目的地，体验休闲假期。同程旅行数据显示，中秋小长假游客平均出行半径与端午持平，短途周边游仍是中秋出行市场主流。中心城市前往周边市县的汽车、高铁出行需求旺盛。

假期临近，人们已经按捺不住出游的心。不过，旅途中游客们依然要保持疫情防控的警惕性。中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆提醒，公众在出行过程中应做好个人防护，戴口罩、勤洗手、保持社交距离、不扎堆、不聚集，对个人、家人和公众健康负责任。（张雪）