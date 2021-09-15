“炒鞋风”为何刹不住

爱好没有错误，但如果让囤积居奇的“炒鞋风”大行其道，不仅会因为资金炒作带来更多市场风险，也会吹散广大消费者对球鞋的喜爱。

近日，耐克品牌球鞋“闪电倒钩”火了。官方发售价1000多元的球鞋在交易平台上被炒到最高3万多元。尽管售价增长数倍，成交量却相当可观。以一家球鞋交易平台数据为例，高帮款球鞋最近购买量达到1158件，低帮款球鞋成交量更是接近1.5万件。

“炒鞋”兴冲冲，隐患却重重。“炒鞋风”已经不是新鲜事，此前几轮“炒鞋”，也早已让相关风险不断暴露。但是“炒鞋风”为何禁而不止？为何泡沫还能越吹越大？其中有几个因素不能忽视。

首先，对球鞋厂商而言，创造潮流就意味着创造利润。一些企业滥用自己的品牌价值和影响力，以限量、抢购、秒杀等手段，人为制造产品的稀缺性，利用消费者对品牌价值的好感和信赖，赚取更高利润。相关企业不能把制造噱头和潮流当成经营法宝，而应该在切实为消费者提供更好服务和更高价值方面下功夫。饥饿营销、稀缺联名等营销手段只能聚拢一时人气，绝非促进企业发展、品牌成长的长久之计。

其次，在助推“炒鞋”之风的过程中，交易平台也发挥了重要作用。值得注意的是，还有一些机构在球鞋交易平台上为炒鞋者提供分期付款等加杠杆服务，进一步放大市场风险。央行此前曾提示“炒鞋”交易呈现证券化趋势，并警示风险。相关部门应加大对球鞋交易平台的资金监管力度，不断提高研判能力，及时发现可能存在的风险点，并对违法违规行为进行查处。同时，相关部门还应加大宣传力度，通过多种渠道、多种形式进行风险提示，帮助消费者识别并规避风险。

此外，对于一部分炒鞋者而言，受消费主义和潮流文化影响，愿意支付远高于商品价值的资金购买看似寻常的工业品，其看重的是“球鞋文化”本身。当“炒鞋”行为受到质疑时，他们甚至还会用“不懂球鞋文化”加以反驳。交易双方，一个愿打一个愿挨，本无可厚非。但还有一部分炒鞋者，抱着投机心态购买爆款球鞋、参与炒作，他们幻想着能够低买高卖，割别人的“韭菜”，但却在无意间助长了畸形市场的形成，也将自己置身于风险的漩涡中却浑然不觉。

爱好没有错误，但如果让囤积居奇的“炒鞋风”大行其道，不仅会因为资金炒作带来更多市场风险，也会吹散广大消费者对球鞋的喜爱。对此，监管方还应做好监管，及时遏制风险苗头。企业、交易平台和消费者，也应理性看待，努力维护良性的潮流消费市场环境。（张苇杭）