最新版医疗机构内新冠病毒感染防控技术指南来了 这些人员要实行闭环管理

新华社北京9月14日电（徐鹏航、邱冰清）为进一步做好医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制工作，最大限度降低感染发生，国务院联防联控机制综合组近日印发《医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南（第三版）》，要求对部分重点科室、部门工作人员实行闭环管理。

指南要求，对参与相关诊疗工作人员要加强管理，必要时，可集中封闭管理，并根据疫情流行情况和防控要求进行核酸检测，需要时可合理开展胸部CT、血常规、抗体检测等检验检查。收治新冠病毒感染者的隔离病区工作人员实行闭环管理。

针对发热门诊，指南明确，接诊入境、国内中高风险地区以及集中隔离点发热患者等高风险人群的发热门诊，所有工作人员要严格闭环管理。

对于收治新冠病毒感染者的定点医院及病区，指南要求，定点医院隔离病区所有工作人员（包括医务、管理、安保、保洁、餐饮、医疗废物收集转运等人员）及其他直接或间接接触新冠病毒感染者的工作人员（包括专门为新冠病毒感染者提供服务的影像学检查等医务人员、闭环管理人员的通勤车司机等）应当严格实行闭环管理，工作期间安排单人单间集中居住，所有人员在驻地与定点医院间两点一线出行，固定通勤车辆，不得在定点医院内安排驻地。

指南表示，医疗机构应当合理调配人力资源和安排班次，优先保障隔离病区、发热门诊及核酸检测等重点部门的诊疗需求，医务人员相对固定，缩短可能暴露的时间，避免医务人员过度疲劳，提供营养膳食，保障医务人员充分休息。