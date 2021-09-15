人工关节平均降价82% 集采“国家队”再出手

新华社天津9月14日电（记者彭韵佳、栗雅婷）国家医疗保障局组织开展人工关节集中带量采购14日在天津产生拟中选结果。本次集采拟中选髋关节平均价格从3.5万元下降至7000元左右，膝关节平均价格从3.2万元下降至5000元左右，平均降价82%。

人工关节置换是治疗因外伤、运动损伤、退变老化等原因导致的股骨头坏死、关节损伤、骨性关节炎等疾病的有效手段之一。由于骨科耗材技术分类和组合复杂，难以直接竞争，长期以来是集中采购的难点，价格虚高明显，患者负担较重。

这次人工关节集中带量采购首年意向采购量共54万套，占全国医疗机构总需求量的90%。按2020年采购价计算，公立医疗机构人工髋、膝关节采购金额约200亿元，占高值医用耗材市场的10%以上。

在总结冠脉支架集采成功经验基础上，本次集采着眼于尊重临床需求和关节类产品特点，对采购规则进一步探索创新。一是按产品系统实施采购。根据临床使用特点，将临床完整手术所需的多个主要部件组合为产品系统实施采购，避免部分必要的部件因未中标而短缺，以及部分部件因未被纳入集采而涨价，确保临床治疗的整体性和安全性。二是充分考虑临床伴随服务。关节类手术需要企业提供“跟台”等临床伴随服务，本次集采企业报价时单列伴随服务费用，确保产品稳定供应和使用，有利于中选结果顺利落地。

本次集采共有48家企业参与，44家中选，中选率92%。内外资企业均有产品拟中选，既包括医疗机构常用的知名企业，也包括新兴企业，兼顾市场稳定性和活力。

国家医疗保障局医药价格和招标采购司司长丁一磊表示，人工关节类骨科耗材集采的成功开标，体现出深化高值医用耗材治理的决心，为推动集采制度框架更完善、规则更成熟做出有益探索，对深入推进集中带量采购改革具有重要意义。

据了解，预计2022年3月至4月份，患者可以用上降价后的人工关节集采产品。