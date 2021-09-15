健康中国行动助力解答营养困惑

“这一列标识中蛋白质一栏对应着11%，表示摄入100克这个食品获取的蛋白质能满足每人每天需要量的11%。”9月14日，国家卫生健康委例行新闻发布会上，国家食品安全风险评估中心主任李宁对着一张营养成分表一一解读。

啥是营养？这个终极追问在每人每天的三餐饭时反复登场。

更关键的是，吃得安全、吃得营养和健康息息相关。在健康中国行动计划15项专项行动中，“合理膳食行动”位列第二。

那么，才吃完的一餐饭，是白吃了、损害健康了还是真营养呢？看标签、吃食堂、问老师，准保不会错。

看标签，一图读懂

在我国，有一种强制性的国家标准，要求预包装食品的包装上对营养进行标识。

也就是说，如果买蔬果、生鲜等食品之外的预包装食品，看懂食品营养标签，就能明白自己要吃的食物到底营养不营养。

“现在的营养成分表中会明示每100克食品中各种营养素的含量。”国家食品安全风险评估中心主任李宁说，也有它能够给人做多大贡献的百分比指标，即营养素参考值百分比。

未来，营养标签会包含更多有用的信息。

据介绍，国家卫生健康委正在组织对《预包装食品营养标签通则》进行修订，修订后新的标准对预包装食品营养信息标识提出了新要求——要求标识能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物以及钠，对其他的营养素可选择性标识，未来则对饱和脂肪和糖进行强制性标识。

看标签，就能对食品中的油、盐、糖一目了然。“尤其考虑针对儿童青少年谨慎选择高油、高盐、高糖食品增加提示信息，提醒消费者合理地选择预包装食品。”李宁解释，修订的标准还鼓励对营养信息做补充说明。例如，可以标示“钙有助于骨骼和牙齿更健康”。

有了这些信息，血压高的消费者多关注钠的标识，血糖高的消费者多关注糖含量的标识，控制体重的消费者多关注能量标识，通过看标签选择适合的食品。

吃食堂，健康食谱能“订制”

除了预包装食品，更多的小伙伴会在食堂或者餐厅填饱肚子。

为了有“回头客”，传统的食堂和餐厅高盐、高油、高糖烹饪的菜肴比较多。为了转变这样的行业习惯，2020年，国家卫生健康委印发了《营养健康食堂建设指南》《营养健康餐厅建设指南》。

“希望可以科学指导餐饮业提升营养健康服务的供给能力。”中国疾控中心营养与健康所所长丁钢强解读，各地在进行的营养健康食堂餐厅建设工作，融入了众多营养元素和科学就餐的指导要求菜品低盐、低油、低糖，突出健康烹饪理念，并配备专兼职营养指导人员，定期对食堂和餐厅负责人、服务员和厨师开展营养健康相关培训和考核。

未来，在营养健康食堂还可以享受健康食谱“订制”服务。丁钢强说，“营养健康食堂要求逐步建立就餐职工健康管理制度，结合每个就餐者的劳动强度、性别、年龄和健康状况开展营养配餐，提供套餐并公布带量食谱”。

问老师，一人指导万人

健康中国行动中，合理膳食行动的主要指标之一是要求每万人中有一名营养指导员。

针对营养指导员的培养情况，丁钢强解释，我国居民仍然面临着营养不良的负担，营养相关慢性病快速增加，营养健康生活方式尚未普及等问题。为提升居民营养健康素养、改变公众不健康的饮食习惯，需要专业的营养服务队伍。

营养指导员是打通国民营养健康素养“最后一公里”的关键。

据介绍，营养指导员是经专业培训掌握基本营养健康理论知识和技能，并通过一定程序的认定后，面向公众提供营养相关咨询、指导与宣教等服务的专业人员。以社区医疗卫生服务中心、托幼机构、中小学校、养老院等社会公共服务机构中从事营养指导工作的人员为主要的培训对象，逐步扩展至体育健身、食品企业、餐饮业等从事营养管理的人员，鼓励志愿者和家庭中掌勺的人员积极参与，组建形成全国营养指导员这样一支队伍。面向公众提供包括膳食营养状况分析、评估指导、配餐食谱设计等营养服务。