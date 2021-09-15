研究证实儿童白血病治疗可降低化疗剂量

中国医学科学院血液病医院（中国医学科学院血液学研究所）竺晓凡教授课题组联合中国抗癌协会儿童肿瘤专业委员会急性淋巴细胞白血病协作组就“长春新碱联合地塞米松在儿童急性淋巴细胞白血病（ALL）维持治疗中的作用及安全性”展开研究，结果证实儿童ALL维持治疗期间减少7周的长春新碱联合地塞米松治疗并不增加复发率。这为取消低危患者维持治疗期地塞米松联合长春新碱的应用提供了可靠依据，也为推动儿童ALL精准化治疗，减低化疗剂量，缩短住院时间，减轻家庭和社会经济负担作出了有益探索。该研究成果日前在线发表在医学界顶级期刊《柳叶刀·肿瘤学》上。

据介绍，本研究为国际上首个多中心、开放、随机、Ⅲ期非劣性临床研究，从2015年1月到2019年2月，共纳入6108例初诊ALL患儿，根据危险度分层标准分为低危组、中/高危组，在维持治疗阶段将每个危险组随机分为联合（A组）或不联合7个循环长春新碱+地塞米松治疗（B组），研究结果显示在低危A、B两组5年无事件生存率分别为90.3%、90.2%，5年总体生存率为97.8%、97.3%，两组无显著统计学差异。中/高危组结果相似。（记者陈曦）