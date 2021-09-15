北京疾控提醒市民不去中高风险地区旅行

中秋国庆将至，人员往来频繁。近期，国内本土病例零星散发，并引起聚集性疫情。加之全球新冠疫情仍处于高位，疫情防控工作严峻复杂，不能有丝毫松懈，北京市疾控中心提醒，市民继续增强防护意识，健康安全度过中秋国庆佳节。

继续坚持非必须不出境，不去中高风险及有病例报告的地区旅行。中高风险及有病例报告的地区进（返）京人员自觉配合道路卡口、高铁、机场等公共交通场所检查，及时主动向所在社区、单位和酒店报告行程，配合并支持相关排查、隔离、核酸筛查、健康监测等管控措施。

提前规划错峰出行。出行前，到政府相关疫情网站提前了解目的地病例报告及中高风险地区情况，随时了解疫情及防控信息，注意查询目的地相关防疫政策。准备充足的口罩、免洗手消毒液等防护物资。尽量避开热门景点，实行网上预约、错峰出行。各景区、景点也要做好常态化疫情防控工作。（记者 蒋若静）