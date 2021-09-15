润滑看病贵的“关节”需要更多精细化操作

解决看病贵问题，并非一朝一夕之功，有序推进高值医用耗材集中带量采购，探索构建“一品一策”的集中采购方法与策略，还需要打通更多的“关节”。依据医疗一线的需求特点，采取更加精细化的集采操作，从这个意义上说，此次人工关节的“集采”为今后更好地润滑看病贵的“关节”提供更多可复制经验，也为更为复杂的医用耗材价格回归打开了一扇门。

随着我国人口老龄化社会的到来，用于置换的人工髋关节、膝关节使用量将逐年增加。9月14日，40余家关节研发企业参与国家组织的人工关节集中带量采购，当天下午公布的拟中标结果显示，人工关节产品价格从平均3万元降到1万元以内，降幅达80%以上。这是继药品、心脏冠脉支架带量采购后，国家为缓解公众看病贵问题的又一次努力。依据医疗一线的需求特点，采取更加精细化的集采操作，让我们看到有关方面为进一步完善药品与医疗耗材“集采”规则的不断探索与尝试。（相关报道见A9版）

大家对带量采购这个词并不陌生。从2018年底11个城市试点国家组织药品集中带量采购，到最近的第四批45种药品的采购，多年来虚高的药价终于降了下来，挤出了大量水分之后，留下的是全民得以享用优价保质药品的实惠。2020年11月，心脏冠脉支架作为第一种高值医用耗材完成国家带量采购，并最终产生拟中选产品10个，基本覆盖医疗机构临床常用的主流产品，中选产品价格降幅都在90%以上。

膝关节、髋关节对于人体保持一个合适的运动功能至为重要，而一旦髋关节或膝关节需要进行人工关节置换手术，仅个人支付部分的费用就在5万元以上。若能通过国家带量采购，在确保产品质量的同时，大幅压低人工关节价格，无疑是广大病人的福音。

更加令人关注的是，此次国家带量采购的人工关节产品本身，既不同于单一品种的药品，又不同于相对简单的心脏冠脉支架，其技术构成、材质工艺更加复杂，仅一套人工髋关节就涉及4个主要组成部分，每个部分又有不同的材料和型号。在此次集采中，就涉及了800多个产品进行投标，企业报价竞争激烈。在这一背景下，如何通过更多精细化的操作，让此次“集采”既吸收借鉴以往带量采购当中好的做法，又能够避免从前运作中的缺憾，从而为今后更好地润滑看病贵的“关节”提供更多可复制经验，就显得尤为关键。

坚持需求导向下的以量换价。此次带量采购依据国家医保局的996万条的产品数据进行细化汇总、分析、整合。企业申报的人工关节产品从临床使用来看，都是市场上正在销售的临床效果最好的产品。把国家带量采购的最大选择权让给临床医生，是此次“集采”的最大亮点。由于人工关节置换手术对产品型号匹配、专业安装设备等都有较高的要求，此次集采中，对生产企业和医院之间涉及物流、专业安装设备、手术室消毒等费用都进行了明确的规定。探索服务价格与高值医用耗材一同报价，就为未来类似产品带量采购过程中进一步明确价格构成提供了思路。

特别值得一提的是，此次人工关节国家带量采购，还特别要求企业同时申报关节部件翻修价格，并将其一并纳入能否中标的参照之中。这就使得病人术后一旦出现关节某一个部件损坏需要更换时，价格依然在合理区间，最大限度消解了病人的后顾之忧。而为了确保产品质量，有关部门还将开发相应监控系统，对中选产品实现追溯，监测中选关节使用情况、翻修率、不良事件等指标，为质量追溯提供支持。

一系列精细化操作所带来的，将不仅是让以前没有足够经济承受能力的患者可以获得手术机会，并且还能以较低的价格用上更好的产品，更为减少企业销售环节，增加市场份额，集中优质力量研发更多更好产品，实现医疗器械企业的价值回归提供了契机。

解决看病贵问题，并非一朝一夕之功，有序推进高值医用耗材集中带量采购，探索构建“一品一策”的集中采购方法与策略，还需要打通更多的“关节”。从这个意义上说，此次人工关节的“集采”为更为复杂的医用耗材价格回归打开了一扇门。