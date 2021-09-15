小家电热销折射积极信号

小家电行业异军突起折射出中国经济的许多积极信号。巨大的消费潜力、发展动力、市场活力汇聚成中国经济行稳致远的动能和底气

产品种类繁多、功能时尚新颖、销量与日俱增、未来前景广阔，这两年，小家电行业异军突起的精彩表现令人着实欣喜。细细想来，这也折射出中国经济的许多积极信号。

信号之一：从需求端看，我国市场空间广阔、潜力巨大。

近年来，随着新型城镇化加快推进、居民收入稳步增加、中等收入群体持续扩大以及社会保障不断完善，14亿多中国人的购买力和消费意愿越来越强。另一方面，受人口老龄化趋势加快、生育政策调整、绿色低碳发展、疫情防控需要等客观因素影响，老百姓对衣食住行、生活品质有了许多新追求，消费需求愈发多元化、细分化。除了广受年轻人欢迎的小家电，适合老年人使用的助浴椅、智能安全监测产品等等，都为企业提供了创新的舞台和发展的机会。根据经济发展规律和发达国家经验，今后我国经济增长将更加依赖消费和投资。相信消费潜力的持续释放将为中国经济提供充足动力，给千千万万中国企业带来广阔的市场空间。

信号之二：从供给端看，我国产业优化升级态势良好，发展动力十足。

小家电，吸引消费靠创意，赢得口碑靠实力。过去，个别小家电产品还存在质量不佳、实用性不强等短板。这些年，经过持续改进，小家电行业的技术能力、产品质量、行业水平已有稳步提升。

仔细分析，这得益于供需之间的良性互动——在需求上行的带动下，企业推出品质更好、适销对路的产品，往往就能在市场上占有一席之地，能得到需求端正向反馈，从而进一步加大投入，有针对性地完善技术、更新产品。这也得益于中国制造完备的配套能力——一旦确定了技术创新思路、部件功能需求，就能在国内乃至周边地区方便地找到配套厂家，从而缩短创新链条，让创意尽快变为产品。这还得益于供给侧结构性改革的持续推进——广大中小企业越来越认识到，靠上规模、铺摊子的同质化竞争已经难以赢得市场，只有把握市场风向，紧跟乃至引领消费需求，才能赢得更好发展。这些优势，将为我国加快迈向制造强国提供坚实保障。

信号之三：从发展环境看，我国营商环境不断优化，市场活力充沛。

小家电企业多是中小企业。一般来讲，中小企业规模相对小、决策流程短、市场响应快，在技术创新和市场竞争中具备独特优势。撬动这些企业发挥各自优势的关键，在于不断改善营商环境，让其轻装上阵、大显身手。近年来，各地各部门积极推进“放管服”改革，有效疏通了投资堵点、激发了投资热情。特别是面对疫情影响，减税降费、援企稳岗等一系列举措让广大企业特别是中小企业站稳了脚跟、恢复了元气。今年上半年，我国民间投资同比增长15.4%，两年平均增长3.8%，既印证了政策举措的有效性，也折射出社会投资的积极性。

巨大的消费潜力、发展动力、市场活力，汇聚成中国经济行稳致远的动能和底气。随着我国经济持续稳定恢复、稳中向好，市场主体将更加活跃，内需潜力将进一步释放，更多像小家电行业这样的经济亮点会加速涌现。我们对此充满期待！

《 人民日报 》（ 2021年09月15日 19 版）