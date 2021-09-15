加快完善食品安全治理体系

以食品安全为产业发展先导，把提高农产品质量放在突出位置，坚持农产品质量安全“产出来、管出来、测出来”

民以食为天，食以安为先。食品安全关系每一个人的健康，是群众最关心的民生问题之一。习近平总书记指出：“能不能在食品安全上给老百姓一个满意的交代，是对我们执政能力的重大考验。”湖北省武汉市东西湖区始终把加强食品安全作为一项重大政治任务来抓，用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，加快建立健全食品安全治理体系，全面提升食品全链条质量安全保障水平，推进区域内食品产业高质量发展。

食品安全源头在农产品，基础在农业。东西湖区“始于农业、兴于农业”，如今把农业和农产品作为发展重点，能为全国各地提供安全多样、营养健康的丰富食品，形成了食品产业集群，产值突破1000亿元。近年来，东西湖区以食品安全为产业发展先导，把提高农产品质量放在突出位置，坚持农产品质量安全“产出来、管出来、测出来”。

优化生产环节。在生产源头，调整农业区域布局，加快推进化肥农药兽药减量增效行动，实行农药、农膜废弃物回收处理，综合治理农业土壤污染，大力推进标准化、绿色化生产。在食品加工环节，鼓励对标国际先进标准，生产高品质食品。同时，完善农产品质量安全追溯平台，筑起农产品质量安全监管的防火墙。加强从“农田到餐桌”全过程食品安全工作，才能更好保证广大群众吃得放心、安心。

加强安全管理。一方面，支持企业开展绿色食品、有机食品认证，完善食品质量安全全程控制和可追溯制度；引导支持商超通过扩大基地采购、农超对接、供应商供货、订单农业，引导种养殖、加工、贮存、运输、销售各环节统一质量安全管理标准。另一方面，以食品安全为供应管理重点，建立健全农产品产地准出、市场准入、农业投入品管理等20余项制度，细化35个考核项目，形成一整套操作性强、全域覆盖的“监管网”。这张网覆盖基地贮藏、物流配送、市场批发、销售终端全链条的配送系统，督促各环节严格执行进货查验记录制度和保质期标识等规定。

提升检测水平。为更好确保食品安全，我们设立区、街道、大队、企业四级农产品质量安全检测机构，各司其职、相互配合，形成“横到边、竖到底”的农产品质量安全检测体系。同时，率先开展电子食用农产品合格证试点，用大数据技术搭起一张庞大“数据网”。目前东西湖区的农产品质量安全综合合格率稳定在99%以上，群众满意度不断提升。

确保农产品质量安全，既是食品安全的重要内容和基础保障，也是建设现代农业的重要任务。未来，东西湖区将继续提高食品产业质量安全水平，守牢“舌尖上的安全”。以营养健康为重点，以一二三产业深度融合为举措，加快完善和提高农产品供给体系建设，坚持源头严防、过程严管、风险严控，就一定能更好提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（作者为湖北省武汉市东西湖区委书记）

《 人民日报 》（ 2021年09月15日 07 版）