新华社北京9月14日电 9月13日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强到北京协和医院考察，并召开医学专家座谈会，听取对医疗卫生事业发展和创新的意见建议。他强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党中央、国务院决策部署，坚持人民至上、生命至上，把保障人民健康作为增进民生福祉的重要内容，勇攀医学高峰，不断提高医疗卫生服务质量和水平。

李克强首先看望医院的老专家，向他们表达慰问。李克强说，你们把美好年华献给了医疗事业，协和医院正是因为有你们这样的医学名家一代代传承发展，才赢得了今天这么高的业界地位和良好口碑，希望大家在治病救人、人才培养上多传授经验。

在医院学术会堂，李克强参观“百年协和病历展”，在一个个展板和实物前驻足观看、听取介绍。他说，协和医院为我国现代医学和医学教育发展作出了开创性贡献，多年来成功救治了大量病患特别是疑难重症患者。希望继续弘扬好的传统，永远做值得患者及家属托付和信赖的医院。

座谈会上，张抒扬、吴沛新、邱贵兴、朱兰、吴东、郎景和等专家发了言。李克强说，医学科学面对的是人，健康所系，性命相托，医道医德至关重要。中国古代良医悬壶济世，现代白衣天使坚守医者仁心，都体现了守护大众健康的情怀。现在随着群众生活水平提升，对健康的需求日益增加，广大医务工作者承担着救死扶伤的崇高职责，要把患者放在首位，敬佑生命，以仁心施仁术，以大爱成就大医。

李克强指出，妙手回春离不开科学精神和专业精神。广大医务工作者要严谨务实、精益求精投身医学事业，注重一个个病例的积累，打牢基本功，努力钻研医术，针对疑难重症积极寻求最佳治疗方案。加强国际交流合作，不断探索创新临床诊疗新技术、新药物、新方法。国家采取与支持高校、科研院所创新的同等政策，支持一批高水平医院瞄准国际一流、聚焦治病需要，在临床医学研究和成果转化上走在前列，提升医疗水平。针对当前新冠病毒变异快等情况，要不断总结经验优化诊疗方案，继续完善疫苗，特别要加大有效药物研发力度，进一步提高救治效果。

李克强说，要推动优质医疗服务更好惠及大众。高水平医院要在建设区域医疗中心、医联体中发挥龙头作用，带动提升中西部地区和基层、社区医疗机构水平，发展“互联网+医疗”，让基层特别是边远地区患者更方便享受优质医疗服务。深化医药卫生体制改革，高标准落实好建立现代医院管理制度等改革任务，进一步缓解看病难、看病贵问题。

李克强强调，各地各相关部门要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，大力推动医疗卫生事业发展，营造尊医重卫的良好社会氛围，加快建设健康中国，更好守护人民群众生命安全和身体健康。

孙春兰、肖捷参加上述活动。

《 人民日报 》（ 2021年09月15日 01 版）