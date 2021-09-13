推动免税消费更好发展（财经观）

我国拥有超大规模市场优势，国内游客对免税消费期望高、需求旺，外国游客在华购物潜力尚未完全释放，因此政策还须持续发力，推动免税消费更好发展

多年前，一首《请到天涯海角来》吸引了全国各地的游客到海南一睹美景；现在，游客到海南的必去之地，还有岛上那几家免税店。离岛免税购物，不仅成了海南新的“金字招牌”，也是海南促消费扩内需的重要着力点。

免税消费中的“免税”，主要免的是关税、增值税和消费税。一些国家通过对某些进口商品征收重税来保护本国产业，由此会带来商品价格上涨。免税消费则是在某种程度上降低了税收门槛，促进了商品交换，尤其是随着国际旅游业的发展、跨国人员往来增加，免税消费带来的积极影响更加突出。物美价廉的免税商品，不仅有助于增加消费、促进旅游业发展，还能改善贸易环境、提升生活品质。可以说，海南离岛免税政策给当地经济社会发展带来了乘数级撬动效应——如今，每天有超过1万人涌进海南免税店，离岛免税购物的持续火爆带动了当地消费高速增长，拉动了以旅游业为代表的现代服务业发展，推动了交通物流、餐饮住宿等多产业的加速升级，助力海南成为我国对外开放的重要窗口。

发展免税消费的必要性不言而喻。从国际上看，很多国家把发展免税消费作为拉动消费、促进发展的重要抓手。我国免税消费起步较晚，仍处于探索阶段，还存在一些发展中的问题，比如免税店数量总体偏少、免税商品供应有限、免税服务体系不够健全等。但我国拥有超大规模市场优势，国内游客对免税消费期望高、需求旺，外国游客在华购物潜力尚未完全释放，因此政策还须持续发力，推动免税消费更好发展。

要不断优化相关政策。从实践中看，2011年试点实施以来，海南离岛免税政策有过多次调整，而每一次政策“升级”，都会释放出新的购买力。尤其是去年海南离岛免税新政策实施后，在受疫情影响全球消费低迷、我国出境人数大幅下降背景下，消费需求在国内得到更加充分的释放，离岛免税购物逆势上扬。

要兼顾短期效应和长远效益。既要有类似调整免税政策范围、增加商品品种、放宽购物额度这种立竿见影的举措，也要做好需下些“慢功夫”的改革。围绕免税消费的长期发展，应推动免税行业管理体制机制改革、修订完善相关法律法规、优化免税行业市场竞争格局，同时要着力夯实消费基础，比如完善社会保障、扩大就业机会、健全工资机制,以及优化收入分配结构、扩大中等收入群体。

免税消费发展得好不好，消费者满意度很重要，优质的服务还应跟上。今年，海南提出用好离岛免税“邮寄送达”、岛内居民“返岛提取”等政策，做出了有益尝试，获得广泛好评。未来，发展免税消费应继续在推广智能化服务、提高销售队伍专业素质、提升全流程服务能力等方面下功夫，适应不同消费群体的实际需要，让消费者买得更加放心舒心。

《 人民日报 》（ 2021年09月13日 18 版）