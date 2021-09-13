免税政策发力 释放消费潜力（财经眼）

资料来源：财政部等

“您买免税商品了吗？”到过海南的人，对这句话不会陌生。

“十四五”规划纲要提出，完善市内免税店政策，规划建设一批中国特色市内免税店。去年7月，海南实施“提额扩容”的离岛免税新政策。一年多来，不仅海南的免税“金名片”越擦越亮，各地开设的市内免税店也经营红火。海南和其他地方推进的免税消费有什么看点？未来通过财税手段促消费、扩内需的政策空间有多大？记者进行了采访。

海南离岛免税购物销售额一路上扬，购物便利化程度不断提高

“8月初，我在海口日月广场免税店买了化妆品和首饰，这次趁着生日月双倍积分的活动来看看喜欢的手包。”在海南三亚国际免税城，记者碰到了来挑选生日礼物的“90后”消费者吉晶晶。

吉晶晶告诉记者，在免税店购买的耳环，算下来比在普通商店便宜了近200元；免税店所有商品都能保证是正品，这也让重视产品质量的她很放心。“现在很多护肤品在海南的免税价格比在境外还便宜，很多热门品牌在打折促销。”

“如今三亚国际免税城客流量较稳定，游客购买电子产品、香化类产品较多，其次是包和首饰。”三亚国际免税城销售经理杨琳说，近期很多国际知名品牌更加看好海南市场，入驻品牌不断增加，一些新品上市也会同步在免税店销售，让游客享受更优惠的价格、拥有更便利的购物体验。

海口海关公布的数据显示，今年1月至6月，海口海关共监管离岛免税购物金额267.67亿元、件数3690万件、购物旅客382.3万人次，同比分别增长257.2%、258.9%、156.5%。

离岛免税购物销售额一路上扬，除了因为促销活动多、折扣丰厚，还得益于近年来一系列政策红利充分释放了消费潜力。

去年7月1日起，海南离岛免税新政策实施，对免税购物额度、单件商品限额、离岛免税商品范围、种类等方面进行了调整。今年2月，为进一步便利旅客购物、扩大政策效应，离岛免税购物又增加了离岛旅客“邮寄送达”、岛内居民“返岛提取”两种提货方式。

“在免税店里下单结账时，只需扫码填写相关信息，免税城会承担邮寄费用寄件到家，再也不用担心买了很多东西到机场取货太重的问题。”到海南旅游的上海市民徐艺说。

受益的还有海南本地居民。“‘返岛提货’，我很满意！”今年已经第二次出岛的荆志萍告诉记者，自从海南离岛免税购物开通“返岛提货”，出岛再也不需要带着大包小包——离岛前办理服务申请，离岛后预约提货时间，返岛后在规定时间内提货，岛内居民尽享免税购物便利。

截至今年6月底，海南离岛免税企业共完成离岛旅客邮寄送达免税品金额约12.3亿元、件数208万件、购物旅客23.1万人次，完成岛内居民“离岛寄存、返岛提取”免税品金额约1亿元、件数12.4万件、购物旅客1.3万人次。海南省邮政管理局有关负责人介绍，邮政公司按照海关监管要求设计了专门的寄递流程，开发了免税产品寄递信息系统，开通了航线提升寄递时效，非禁航离岛免税商品可以实现除偏远地区外地级市以上城市72小时内送达。

西南财经大学西财智库首席研究员汤继强认为，离岛免税政策促进了海南以旅游业为代表的现代服务业发展，吸引了更多游客，带动了旅游业的繁荣，推动了交通、餐饮、住宿等上下游行业的发展；也有利于吸引消费回流、推动消费升级，通过缩小国际品牌的境内外价差，把购买力留在国内，同时增加消费者的福利。

免税业政策体系不断健全，助力免税消费更好发展

“这套眼霜好便宜啊，官网500多元一瓶，这里538元可以买两瓶。”前几天，北京市民赵明明约着几个好友到位于前门附近的市内免税店购物，才逛到二楼就已买了一大堆东西。“去年我出了一趟国，听说回国后可以在市内免税店购物，赶紧约上好友来逛逛。比起各地机场开设的免税店，市内免税店更加方便，买完东西还能在附近吃个饭再回家。”

目前，我国主要有口岸出境免税店、口岸进境免税店、海南离岛免税店、市内免税店、运输工具免税店、外汇商品免税店、外交人员免税店和供船免税店等8类免税店。近年来，免税店开设数量不断增加，不只在北京、海南，上海、福建、山东、河南等多地也都设有不同类型的免税店。

免税店越来越多的背后是政策不断发力、有力支持了免税业发展。2020年3月，发改委等部门印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，进一步完善免税业政策，包括加强对免税业发展的统筹规划、健全免税业政策体系、完善市内免税店政策、扩大口岸免税业务等。

随着支持免税业发展的政策加速落地，多地纷纷布局免税消费市场。

比如，北京提出加快落实国家免税店创新政策，优化口岸、市内免税店布局，开发专供免税渠道的优质特色产品；上海提出支持免税品经营企业增设市内免税店，在免税店设立一定面积的国产商品销售区，加快推进重点商圈离境退税商店全覆盖，扩大即买即退试点范围；深圳推动设立市内免税店，积极争取放宽服务对象、提升免税购物额度等免税政策……

普华永道中国税务及商务咨询合伙人江凯认为，在构建新发展格局、吸引境外消费回流背景下，市内免税店成为各城市发展免税消费的重要抓手。海南的经验为各城市发展市内免税店提供了有益借鉴，多地多场景发展也有助于实现免税消费市场间的相互促进、良性互动，为国内免税消费开拓更大的发展空间。

未来，应如何助力免税消费市场更好发展？

大力发展市内免税店。“发展免税店既能成为我国对外开放的亮丽名片，也是我国经济实现内外循环、良性互动的契机。目前看，我国市内免税店规模较小，发展空间还很大，应积极推动市内免税店发展，吸引更多的境外游客到中国消费。”汤继强说。

进一步优化免税业相关政策。北京国家会计学院教授李旭红建议，可以从免税商品范围、免税店数量、免税额度限制等方面入手，完善相关政策，进一步满足消费者的消费需求。同时，可在免税零售渠道中引入优质本土品牌，提高国内自主品牌的知名度和影响力，将免税店打造成为支持国货精品、展示自主品牌的重要平台。

加强人才培养和引进。江凯认为，随着免税消费的不断发展，对于高端零售人才的需求会越来越多，配套产业的人才储备也要跟得上。中国（海南）发展改革研究院院长迟福林认为，可以探索与其他国际消费城市联手共建免税购物产业链、供应链，全面引进优质资本及管理人才，提升免税购物产业的国际化水平。

切实发挥财税政策对消费升级的促进作用

发展免税消费只是一个缩影，如今，财税政策正在切实发挥对消费升级的促进作用。

“个税缴得少了，收入增加了，消费底气就更足。”山东青岛市民王希算了笔账，“个税改革实施后，父母年过60岁的独生子女每月可享受赡养老人附加扣除2000元，1个孩子可享受子女教育附加扣除每月1000元，首套房贷每月扣除1000元，算下来每月个税专项附加扣除额多了4000元，今年我准备换套新家电。”

“2019年我国实施综合与分类相结合的个人所得税改革后，月收入不足1万元的个人基本不用缴纳个人所得税，专项附加扣除政策涉及面广、受惠者多，使中低收入者的可支配收入增加，为扩大消费提供了重要保障。”西南财经大学西财智库博士后熊阳说。

“增值税征收范围十分广泛，具有环环抵扣、层层传导的特点。近年来不断深化的增值税改革，比如降低增值税税率水平、扩大进项税抵扣范围、试行期末留抵退税制度等，为企业减负助力，一定程度上有利于商品和服务总体价格的下降，进一步刺激消费。”江凯说。

未来，面对消费升级趋势，怎样用好财税政策促消费、扩内需？

李旭红建议，除进一步优化个人所得税制度、推动免税消费市场发展外，优化增值税、消费税税制等方式都是“可选项”。从增值税看，可下调食物、基本生活品等的增值税税率，这有助于降低相关商品的价格，减少中低收入人群购物消费的税收负担。从消费税看，可考虑进一步改善其征税税目及税率，比如，增加对污染环境、危害人体健康产品的征税范围，动态调整对奢侈品的价格界定等。

“研究激发消费需求的财税政策，还需充分把握当前消费理念、消费行为和消费模式。比如，近年来网络消费迅速发展，相关财税政策也应及时跟进、不断完善。”汤继强说。

（人民网记者王硕参与采写）

《 人民日报 》（ 2021年09月13日 18 版）