国家卫健委：出台限制性措施违背疫苗接种原则

新华社北京9月7日电（记者沐铁城、彭韵佳）国家卫生健康委疾控局副局长吴良有7日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，一些地方为加快新冠病毒疫苗接种，出台了限制性措施，针对这一类情况，国务院联防联控机制综合组要求各地对这种现象予以及时纠正。

“个别地区存在对未接种新冠病毒疫苗的人群不允许进入超市、医院、车站等重点公共场所，学生被拒绝入校等情况。”吴良有说，还有个别地区单位组织人员到外地接种。这些做法违背了接种的原则，也给群众造成不便。

吴良有表示，要按照知情、同意、自愿和实事求是的原则开展新冠病毒疫苗接种，并强调出台接种政策措施时一定要严谨审慎，认真评估，确保依法依规，严守安全底线。

据悉，国家卫生健康委将指导各地用好健康码、接种码二码联查的措施，坚决杜绝将二码联查和强制性接种捆绑。

吴良有强调，疫苗接种是新冠肺炎疫情防控的有效手段，适龄无禁忌人群要应接尽接，这是公民履行新冠肺炎疫情防控的义务，希望各地深入细致、尽心尽力、积极稳妥地推进疫苗接种工作，保护好群众的健康权益。

中秋、国庆假期即将到来，公众如何安全出行？专家提醒公众在出行过程中依然要绷紧疫情防控这根弦，保持一定的警惕性。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，在假期期间，不提倡聚集和聚会，尤其是不允许大规模聚集。公众在出行之前要了解目的地的疫情防控等级，如果是中高风险地区就不能前往，如果所在地是中高风险地区，也不能出行。

“在出行过程中做好个人防护是非常重要的，包括戴口罩、勤洗手、保持手卫生、保持社交距离、不扎堆、不聚集，及时采取这些措施，是对个人的防护，也是对家人的防护，同时也是对公众健康负责任的表现。”王华庆说。