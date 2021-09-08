儿童和青少年疫苗接种列入议事日程

9月7日，国务院联防联控机制召开发布会，介绍进一步做好疫情防控和疫苗接种有关情况。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，截至目前，全国高风险地区清零，中风险地区下降到3个。“外防输入、内防扩散”仍是当前疫情防控的重中之重。

截至9月6日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗211308.3万剂次，完成全程接种的人数为96972万人。

病毒应对

抗体水平下降但免疫记忆会长时间存在

有记者提问，灭活疫苗针对德尔塔变异株保护力研究情况如何？会上科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟表示，任何疫苗对传染病的保护效果都不可能做到100%，对于目前正在全球范围内大规模使用的各类新冠疫苗也是一样的。

他表示，接种疫苗后，随着时间的延长，中和抗体的水平会逐渐下降，这也是疫苗接种的一种常态。但是，免疫记忆会长时间存在。也就是说，我们全程接种疫苗后，人体的免疫系统会记住病毒这个敌人，一旦真的发生了感染病毒的情况，即使中和抗体的水平较原来已经明显下降了，人体也可以在短时间内产生大量的抗体，将病毒迅速清除，从而降低再传染给其他人的风险，而且还能有效防止病情往重症或者危重症变化。

他表示，我国生产的新冠病毒疫苗当前主要是灭活疫苗，已经在全球范围内开展了较大规模人群的接种，正像刚才有关领导通报的，在国内已经开展了20亿剂次的接种，也提供了很多真实的研究数据，结果表明，无论是国内还是国外使用的疫苗，均对预防感染有一定效果。对感染后的再传播有明确效果，对预防重症和死亡有显著效果，即便是在当下，病毒变异株，特别是德尔塔株广泛流行的情况下也是如此。

疫苗接种

儿童和青少年接种列入议事日程

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆说，在新冠流行早期，儿童的感染率比较低，目前随着新冠的全球大流行，尤其是在一些国家的持续传播，儿童的感染率在不断上升。

他表示，针对儿童现在感染增加的情况，许多国家采取了疫苗接种的措施，包括我们国家也把儿童和青少年疫苗的接种列入了议事日程，目前正在分梯次、有重点、科学地开展接种。

他提到，接种疫苗之前，家长要进一步了解掌握儿童的健康状况和心理状态，儿童是不是对疫苗接种有焦虑、担心，这些情况要掌握。在接种过程中，要带好相关证件，包括身份证、接种证。

假期出行

不提倡中秋国庆期间聚集、聚会

王华庆还提到，中秋、国庆假期即将到来，许多公众也有出行的打算和安排，但是在目前全球新冠疫情流行的严峻形势下，我们外防输入的压力依然很大。所以，在这种情况下，我们提醒公众在出行过程中依然要绷紧疫情防控这根弦，保持一定的警惕性。

“在假期期间，对于聚集和聚会，我们不提倡，尤其是不允许大规模聚集。”

他表示，公众在出行之前，去目的地时要了解目的地的疫情防控等级，如果是中高风险地区就不能前往，如果您所在地是中高风险地区，也不能出行。”

信息互通

推进全国免疫规划信息系统互联互通

在现场，有记者提问，有的网民反映，因工作学习等原因，人员跨区域流动性比较大，在户籍地接种的疫苗能查到疫苗接种记录，但到了工作地或学校所在地查不到接种记录，出行生活受到了不同程度的限制，疫苗接种数据跨省共享推进情况如何？

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有说：“我们也在积极推进全国免疫规划信息系统互联互通，着力解决数据标准不统一的问题，扫除数据交换的障碍，为各地将接种信息统一纳入健康码管理提供方便。”

他介绍，对于目前尚未实现接种信息跨省互联互通的地区，大家还是要在接种后续剂次疫苗时提供接种单位出具的纸质版凭证，按照纸质凭证的记录接种后续剂次的疫苗。

“如果大家有跨地区的接种需求，建议在接种第一剂次疫苗后及时向接种单位索取并且妥善保存纸质版的接种证明。”

本组文/本报记者 孟亚旭 统筹/徐锋

关注

出台接种政策措施要严谨审慎

吴良有说，接种疫苗是预防控制新冠肺炎疫情的有效手段，近期，全国疫情防控形势严峻复杂，为了有效控制疫情的传播，各地加快了新冠病毒疫苗的接种节奏。

“但是也有一些地方为了加快疫苗接种，出台了一些限制性的措施。我们前期也了解到，个别地区对未接种新冠疫苗的人群不允许进入超市、医院、车站等重点公共场所，学生被拒绝入校等情况。还有个别地区存在有单位组织人员到外地接种，这些做法违背了接种的原则，也给群众造成了不便。”

他介绍，针对这一类情况，国务院联防联控机制综合组已经专门召开视频会议，要求各地对这种现象予以及时纠正。按照知情、同意、自愿和实事求是的原则来开展新冠病毒疫苗接种，并强调出台接种政策措施时一定要严谨审慎，认真评估，确保依法依规，严守安全底线。

“此外，近期部分地区实行健康码、接种码二码联查的措施，其主要目的也是尽可能有效发现未接种的人群，倡导没有禁忌症的人员及时接种疫苗，更好地保护大家的健康。”

吴良有介绍，下一步，国家卫生健康委将指导各地用好二码联查的措施，坚决杜绝将二码联查和强制性接种捆绑。