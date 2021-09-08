全国完成新冠疫苗全程接种9.6972亿人（国务院联防联控机制发布会）

本报北京9月7日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制7日召开新闻发布会，介绍进一步做好新冠肺炎疫情防控和疫苗接种有关情况，并答记者问。

国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，截至9月6日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗21亿1308.3万剂次，完成全程接种的人数为9亿6972万人。目前，全国高风险地区清零，中风险地区下降到3个。“外防输入、内防扩散”仍是当前疫情防控的重中之重。要对高风险工作人员严格落实个人防护要求，对高风险环境和物品进行严格消毒，坚决做到闭环管理，持续推进新冠病毒疫苗接种工作。

近期，个别地区为了加快疫苗接种，对未接种的人群采取了一些限制性措施，比如不允许进入超市、医院、车站等重点公共场所，学生被拒绝入校。国家卫健委疾控局副局长吴良有表示，这些做法违背了接种的原则，给群众带来了不便。国务院联防联控机制要求各地纠正这些做法，按照知情、同意、自愿和实事求是的原则来开展接种。各地出台接种措施一定要严谨审慎，认真评估，确保依法依规，严守安全底线。

吴良有说，部分地区实行健康码、接种码联查的防控措施，主要目的是尽可能有效发现未接种的人群，倡导没有禁忌症的人员及时接种疫苗，更好地保护公众的健康。国家卫健委将指导各地用好二码联查措施，坚决杜绝将二码联查和强制接种疫苗捆绑。

我国新冠病毒疫苗研发进展顺利。科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫健委科技发展中心主任郑忠伟介绍，我国5条技术路线的疫苗已实现临床试验全覆盖。减毒流感病毒载体疫苗已在准备境外的Ⅲ期临床试验；我国的核酸疫苗分别有一款mRNA疫苗、一款DNA疫苗，近期都已经获得了国外Ⅲ期临床试验的批准。

吴良有介绍，我国12—17岁人群疫苗接种总体进展顺利，目前已经接种1亿6228万剂次。各地要严格按照预防接种工作规范的要求操作，做好医疗救治保障，确保安全。

家长带儿童青少年去接种疫苗要注意什么？中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆建议，接种疫苗之前，家长要掌握儿童的健康状况、疾病史和心理状态，并如实告知接种医生，由医生判断是否能接种疫苗。在接种过程中，要带好身份证、接种证，做好个人防护。接种完疫苗之后，要留观30分钟，如有不适向接种单位报告，必要时就医。

《 人民日报 》（ 2021年09月08日 02 版）