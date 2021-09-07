国家卫健委：我国完成新冠疫苗全程接种人数为96972万人

人民网北京9月7日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制7日召开新闻发布会，介绍进一步做好疫情防控和疫苗接种有关情况。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，截至9月6日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗211308.3万剂次，完成全程接种的人数为96972万人。

米锋表示，截至目前，全国高风险地区清零，中风险地区下降到3个。“外防输入、内防扩散”仍是当前疫情防控的重中之重，要对高风险工作人员严格落实个人防护要求和封闭管理，对高风险环境和物品进行严格消毒，坚决做到闭环管理。要持续推进新冠病毒疫苗接种工作。

另外，国家卫生健康委疾控局副局长吴良有介绍，截止到9月6号，疫苗接种总人数达到109500万，覆盖全国总人口的77.6%。12-17岁人员总体接种进展也是比较顺利的，目前已经接种16228万剂次。

吴良有表示，按照新冠疫苗接种的工作安排，各地根据12岁以上人群特点，制定了针对性的工作方案，积极做好沟通告知，摸底统计，宣传教育等工作，创新多样化的服务形式，合理安排接种时间和接种场地，方便群众就近接种。严格按照预防接种工作规范要求操作，做好医疗救治保障，确保安全。同时，加强科普宣传，引导群众积极接种，主动接种，及早接种。