金秋开学季 校园重防疫

近期，中国各地学校陆续进入金秋开学季，疫情防控成为头等大事。教育部近日印发通知，部署做好2021年秋季学期开学和疫情防控工作，强调从严从紧从实抓好疫情防控。为确保学校正常、顺利、安全开学，各地、各学校提前演练、备足物资、落实制度，让师生放心返校。

防控措施更严格

“校园的安全稳定和疫情防控的成功，事关整个国家的疫情防控形势，也事关每一个家庭。”在日前举行的新闻发布会上，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，一旦校园内出现疫情，对整个教育教学和社会生活的影响程度很大，学校的疫情防控措施要比社会面更严格。

近日，国家卫健委、教育部印发了高等学校、中小学校和托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案（第四版）（下称新版方案），对返校要求、进出校门管理、校园活动管理、重点环节管控等方面提出了明确要求。

例如，在高等学校返校方面，新版方案要求高校师生员工开学前需持48小时内核酸检测阴性证明，途中做好个人防护措施，到校后根据当地防控要求可再分批进行核酸检测；师生员工入校时严格进行身份核验和体温检测，外来人员还需查看健康码、行程卡。

西北农林科技大学目前已有近2万名学生返校。9月13日前，还有包括新生在内的学生分4批次错峰返校。该校副校长赵敏娟介绍，对于今年入学的新生，学校要求在开学前14天通过健康打卡小程序，每日填报身体情况。学生到校时，只允许新生本人进入校园，独自完成报到，家长和陪同人员不允许进入学校。

结合近期重点单位和重点人群疫情防控要求，新版方案还对加强公共场所、食堂卫生、宿舍、活动管理进行了增补和详细规定，包括高校开学典礼等重大活动原则上应安排在室外举办、大型室内聚集性活动非必要不组织、学生宿舍严禁外来人员入内等。

对于开学后的疫情防控，各地高校已做好保障措施和应急预案，确保万无一失。

华南理工大学采用线上申请返校的方式，在校学生可通过申报系统上传材料并填报返程交通信息，到校后必须满足“手机定位在学校范围内”和“人脸识别”两个条件方可报到。

北京建筑大学充分发挥“校园大脑”信息化平台在疫情防控中的重要作用，师生员工如有身体、心理不适，可以提交到“校园大脑”中，平台将及时处置，为师生和员工提供帮助。

安全出门 管好校门

9月1日，北京中小学如期开学。目送孩子走进校园后，学生家长吴伟长舒了一口气。“孩子第一天上学，我本来挺担心的。但是看到测温、消毒各个环节的防疫措施都很严格，我就放心了。”

国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华说，学校和托幼机构作为人群聚集的特殊场所，易发生传染病的暴发流行。做好学校、托幼机构的疫情防控工作，要守好家门、安全出门、管好校门。

对此，新版方案要求，在进出校门方面，中小学要全面把控所有进出校园通道，实行校园相对封闭管理，做到专人负责、区域划分合理、人员登记排查记录齐全，校外无关人员一律不准进校。在教学活动方面，如果学校所在县（市、区）范围内没有中高风险地区，师生上课时可不佩戴口罩。

由于疫情等原因，南京、郑州、扬州等地延期开学。尽管还不能返回校园，但学习活动已经在线上展开。南京从9月1日起组织对中小学进行线上学习指导，当地教育主管部门遴选、录制了覆盖各学段、各年级相关学科的优质课程教学资源，供学校选用；郑州在线上举行了中小学开学典礼和“开学第一课”，抗洪、抗疫精神成为师生交流和分享的主题。

北京市教育委员会副主任刘晓明表示，北京各学校在做好线下教学的同时，积极做好线上教学准备，确保开学后居家不能返校的学生在家如在校，同标准、同进度、同质量地进行学习。同时，加强对居家学生的健康指导、学习帮助和心理辅导，鼓励他们加强户外锻炼，确保身心健康。

疫苗接种继续开展

按照中国新冠疫苗接种总体部署，各地正在陆续开展12岁至17岁人群接种工作。对于中小学新冠疫苗的接种，新版方案强调做好适龄人群新冠疫苗接种工作，合理规划接种进度，推进无禁忌症、符合接种条件的师生员工应接尽接。

据了解，北京市暑假期间对12岁至17岁人群开展了疫苗接种，覆盖的学生包括已经毕业的高三年级、新高一年级和新初一年级，预计持续至9月中旬。北京汇文中学副校长洪京说，目前该校的接种率已达到95%。

山东青岛高三学生家长林沐森在假期陪着孩子到社区卫生服务中心接种了疫苗。“8月初学校和班主任就通知了家长，越早接种就越早多一层防护，家长也更放心。”林沐森说。

王登峰表示，学校疫情防控既要从严，也要依法。一方面，在疫情防控方面，要做得更加严格、更加到位，真正确保校园疫情防控安全；另一方面，不应把学生或家长是否接种疫苗作为开学返校、入校的标准，应依法依规执行疫情防控措施。

疫情的防控也离不开“自强”——新版方案中，保证各年龄段学生体育锻炼得到了强调。方案提出，中小学生每天要保证校内、校外各1小时体育活动；当天没有体育课，学校要在课后组织学生进行集体体育锻炼。托幼机构要安排内容和形式适宜的体格锻炼，每日2小时以上的户外活动，3岁以上幼儿至少1小时的中等及以上强度身体活动。