喜茶误售饮料样品致顾客洗胃

喜茶上海一门店被曝店员拿错饮料，将内容物非食品的样品给了顾客，导致顾客陈女士喝下后入院洗胃。对此，喜茶发声明称，对给陈女士带来的不适和痛苦经历郑重道歉，希望能够提供所有的支持和最大诚意的补偿。同时，全国门店下架同款陈列道具。

事件

误售成分不明样品致顾客洗胃

8月29日16时11分，陈女士通过喜茶微信小程序下单了两瓶茶饮，取茶地点为喜茶上海南翔印象城店。16时37分左右，陈女士到达该门店取茶。由于陈女士在该商场的电影院购买了16时45分的电影票，因此拿到饮料后，她立即塞进随身的包里，匆忙上楼与朋友会合。

17时左右，陈女士一边观影，一边打开在喜茶购买的双榨杨桃油柑。当她用吸管喝了一口后，一股厚重的油脂感充满了整个口腔。“因为是第一次购买该产品，我以为它可能就是‘油油’的。”于是，陈女士又用吸管搅拌了一下，“结果还是一股的厚重油脂”。

借着影院微弱的灯光查看产品后，陈女士发现瓶身竟然贴着“样品”字样。

当天，陈女士在店员的陪同下前往医院。就仿真样品里的液体成分，店家多次改口。急诊医生认为，由于无法明确样品成分，不能确认成分是否有毒，建议洗胃。

在陈女士洗胃后，喜茶方面也没能提供该样品内容物的书面材料证明。随后，喜茶相关人士在与陈女士的短信中表示，就此事向公司申请了8000元补偿费，并称样品的内容物为“液态硅胶”且“不含有毒有害物质”。

对于这些说法，陈女士并不满意。此前，陈女士在接受媒体采访时表示，她对喜茶这次的处理非常失望。喜茶连最基本的食品安全都无法保障。店员将不明工业用品当作食物送给客人，就显示了他们内部流程、风控以及培训的缺失。喜茶在出事以后，虽然态度很好也陪同治疗，但无法第一时间提供该工业用品成分。最关键的是，喜茶方面前后三次提供的样品成分不同，至今也未提供完整检验报告。

陈女士称，她的诉求很简单，希望喜茶承认在此次事件中的失误和管理上的问题，并通过官方渠道向她公开道歉。

致歉

喜茶全国门店下架同款陈列道具

北京青年报记者了解到，9月2日下午，在门店所在地市场监管部门的组织和协调下，喜茶方面与陈女士进行面对面沟通，再次向陈女士表达了歉意。

3日晚间，喜茶官微发布道歉声明称，对给陈女士带来的不适和痛苦经历，喜茶郑重道歉，希望能够提供所有的支持和最大诚意的补偿。

在致歉声明中，喜茶还表示，其联系了陈列道具的生产企业，希望尽快了解和搜集陈列道具成分信息和相关报告，但由于与陈列道具生产企业沟通和信息反馈的问题，未能及时给到相关陈列道具完整、准确的信息，引起了陈女士更多的担忧和焦虑，对此感到深深的自责和抱歉。

喜茶在声明中表示，愿意配合陈女士及市场监管主管部门将陈列道具样品送往陈女士和监管部门选定的权威检测机构进行检测。喜茶也愿意承担陈女士当前及以后的一切相关医疗费用，并且希望以最大诚意对陈女士进行补偿以表达歉意。

喜茶称，为了杜绝类似意外事件再次发生，喜茶全国门店已经下架同款陈列道具，并进一步严格了对门店陈列道具的管理、加强门店操作执行。

热议

分析人士：暴露喜茶严重管理疏漏

分析人士表示，此事暴露出的喜茶严重的问题在于管理疏漏。连锁品牌的致命伤几乎都是培训不足、管理松垮导致的。一旦发生问题，对品牌的杀伤力极大。而连锁门店的营运过程，必须有严格的规章制度，甚至要规范每一个岗位的工作流程，并需要一套监督体系以确保严格执行。

此事在9月3日晚间一度冲上微博热搜第一名。很多网友也发表了自己的看法。有网友称：不要把喜茶变成洗茶了！别的品牌也要吸取教训，有危险的东西不要当陈列品！

也有网友表示，喜茶员工培训不到位，做事马虎，服务质量比早期降低了好多。很多网友认为，这是喜茶管理的问题。

9月4日，有消息称，涉事门店所在地的南翔市场监管所接到消费者的投诉后已介入调查。3日，该所对涉事店铺进行了现场检查。经查，涉事店铺证照齐全，监管人员在现场未发现有食品操作违法违规现象，并注意到涉事店铺已对展示柜上的样品进行了清除。相关市场监管部门表示，将积极跟进相关消费投诉的调解工作。

文/本报记者 张鑫