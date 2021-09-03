又是一年开学季 这些近视防控的“坑”不要再踩了

今年秋季学期是中小学全面落实“双减”有关部署要求的第一个学期，孩子的作业负担和校外培训负担有望减轻。那么眼睛的负担能不能减轻呢？近年来，我国近视呈现低龄化的趋势，儿童青少年近视率的增加让越来越多的学生家长焦虑不已。眼科医生们通过临床观察发现，家长们有时候是干着急，但却是缘木求鱼，不得其法。北京大学人民医院眼科徐琼医生为您总结近视防控的常见误区，帮您防踩“坑”。

误区一：孩子上学后 才需要查视力

3岁以后，儿童在学习识认视力表后绝大多数都能够配合测视力，就可以进行初步的视力检查，建议每三个月到半年进行一次视力筛查，检查开始时间最好不晚于3岁。

生活中，家长如果发现孩子斜着看、歪头看、眯眼看、揉眼看或很近看电视和书时，就要警惕，可能是视力有问题了。家长应及时带孩子到正规医疗机构，为孩子建立屈光发育档案。

误区二：孩子还小+度数不高＝假性近视

在医院已经散瞳验光后，如果检查出近视度数，就不再是假性近视，即使孩子年龄小，度数小，也已经不是调节紧张性的假性近视。

当孩子出现视力下降，及时到正规医院进行散瞳验光是非常必要的。通过散瞳可以排除假性近视，对于大部分的近视儿童，选择4～6小时就可以自行恢复的快速散瞳验光足以。

误区三：眼镜看远戴 看近不戴

正常眼与戴镜（度数合适）的近视眼看近时眼睛都需要调节，通过调节改变眼睛的焦距，将光线聚焦点从远处移到我们看的近距离物体上，这才能看清晰。近视眼在不戴眼镜的情况下，眼睛的焦距就在近处，眼睛可以偷懒不用调节就能看清，但是长期偷懒眼睛的调节功能就会下降。

除医生有特殊交代的情况可以不戴眼镜外，其他时候建议近视的孩子看远看近均佩戴眼镜。

误区四：越戴眼镜 近视加深越快

散瞳后检查出来的真性近视是不可逆的，大部分的近视眼是因为眼轴增长导致，眼轴就好比眼球的身高。还在身体发育期的孩子，在没有干预的情况下，眼轴会随着身体发育持续增加，因此近视度数不但不会降低，反而会不断加深。近视加深并不是因为佩戴眼镜。不戴眼镜会加重眼睛的负担，可能进一步刺激近视度数增加。因此，要佩戴合适度数的眼镜矫正视力。

随着眼轴增长，近视度数增加，要及时给孩子更换合适的眼镜，建议每半年进行一次验光检查。

误区五：激光手术 根治近视

激光近视手术并不能包治所有近视，超过一定度数的高度近视无法进行角膜激光手术。其次，并不是所有度数适合的患者都能做激光近视手术。更重要的是，近视手术其实治标不治本，手术只能摘掉眼镜，并不能改变眼底，表面上近视度数消失了，但高度近视眼底病变的风险不会降低。

近视要从娃娃抓起，不要怀揣侥幸心理，坐等长大了再做近视手术，预防孩子近视，控制度数增长，更重要。

误区六：视觉训练 包治近视

眼轴增长不可逆，近视也无法治愈。一些视觉训练机构过分夸大训练效果，号称能够彻底治愈近视，其实是通过训练孩子识别图像的能力，营造视力恢复正常的假象。

过度视觉训练可能加重孩子的近距离用眼强度，加速近视发展速度。

误区七：没时间户外 全靠“OK镜和药物”

如今，国内外研究数据都证实了，近视防控“三板斧”——角膜塑形镜（OK镜），低浓度阿托品眼药水以及户外光照2小时/天——是确切有效的。但OK镜和低浓度阿托品不是每个孩子都适用的，需要进行角膜形态、眼表状态、调节功能的检查，通过检查后才能在医生的指导下使用。

近视发生发展的机制目前尚不明晰，良好的行为习惯和充足的户外光照才是最根本的防控方式。一旦近视，便很难逆转，也不能光靠医疗手段干预。