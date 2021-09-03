缅甸反对将新冠病毒溯源问题政治化

近日，缅甸官方媒体《环球新光报》刊发缅甸卫生部官方声明，反对将新冠病毒溯源问题政治化。声明表示，新冠病毒溯源旨在促进疾病治疗，理应科学开展，而不应指责他国或向他国施加政治压力。

缅甸卫生部在声明中表示，变异新冠病毒正在世界蔓延，各国应加强合作应对挑战。预防性措施对新冠肺炎预防、控制和治疗十分重要，缅方敦促疫苗生产国在疫苗采购和生产等方面向其他国家特别是发展中国家提供迫切需要的支持和帮助。

截至目前，缅甸累计新冠肺炎确诊病例已超过40万例。7月份第三波疫情以来，缅确诊率大幅攀升，一度上升至40%左右，经过2个月来的严格控制，现确诊率逐步跌至8%左右。缅甸疫情防控显现曙光，不仅得益于当局的严格管控，也受惠于官方、民间与包括中国在内的世界多国的合作抗疫。

今年7月缅甸第三波疫情暴发以来，中方再次向缅方捐赠疫苗、制氧机和口罩等大批物资。双方通过积极沟通，开启了边境物资通关特殊通道，为缅方抗击疫情提供了有力协助。截至目前，中国向缅甸提供新冠疫苗总数达450万剂，其中250万剂国药疫苗由中国向缅无偿捐赠，200万剂科兴疫苗由缅政府采购。此外，自6月以来，缅甸中华总商会积极组织协调，为当地华侨、公民求购中国疫苗。目前，自中国国药集团购买的70万剂新冠灭活疫苗及注射器已抵达缅甸，自愿付费报名人员的接种疫苗工作已经展开。

中国政府还决定专项向缅北地区提供一批抗疫援助，包括100万剂中国产新冠疫苗和其他抗疫物资，总价值将超过125亿缅币，目前相关物资已运抵中缅边境，将于9月内实施。这是中方在持续向缅北提供抗疫援助基础上的又一重大举措，将有效提升缅北疫情防控能力，缓解当地防疫工作面临的困难。

中国驻曼德勒总领事馆9月2日向缅甸“同一天空下”艺术家抗疫志愿者组织和掸邦皎迈青年抗疫组织捐助了60台中国产制氧机，价值9000万缅币。这是中方最新援助缅方1000台制氧机项目的一部分，相关物资9月1日刚刚经中缅边境千里迢迢运抵缅北。其中向掸邦和克钦邦援助的各150台已交付两邦医疗机构，捐赠给缅甸卫生部的500台已于9月1日交付。这1000台制氧机总价值超过15亿缅币，是当前缅甸民众最为急需的抗疫物资，代表了中国人民对缅甸人民的深情厚谊，希望能为缅甸人民战胜疫情提供助力。

2020年年初中国暴发新冠肺炎疫情后，缅甸各界高度关注。缅甸政府向中国致慰问信，对新冠病毒对中国造成的影响表示遗憾，对由此造成的生命损失表示慰问。为支援中国抗击疫情，缅甸各界纷纷捐款捐物。缅甸政府向湖北武汉捐赠了200吨大米，缅甸国防军向中方提供口罩、护目镜等医疗物资，并使用空军飞机将上述医疗援助物资运往中国，缅甸多家企业和民间组织累计捐助数十万美元和上百万个口罩等医用物资。此外，部分民间组织、企业、民众自发组织在仰光大金塔、市政厅外的马哈班杜拉公园等地标性建筑前为中国祈福。

缅甸发生疫情后，中国政府第一时间施以援手，源源不断向缅方援助大批疫苗和抗疫物资，迅速派遣多批次医疗专家组，紧急援建核酸检测实验室和方舱医院。在缅中资机构、中国国内慈善机构和民间团体也纷纷慷慨解囊，为缅甸胞波送来“及时雨”般的宝贵支持。

为协助缅甸兄弟姐妹应对第三波疫情，仅8月下旬就有多批中方援助物资密集运抵缅北地区，包括中国外交部通过《中缅边境管理与合作协定》执行机制渠道向缅北地区捐赠价值16亿5600万缅币的抗疫物资，中华慈善总会紧急向曼德勒省、掸邦和克钦邦捐赠价值5亿2600万缅币的防疫物资，上述物资已于近日全部交付缅北疫区。截至8月，仅中缅边境地区缅方一侧，中方就援助了价值超过600亿缅币的抗疫物资，包括建设12个核酸检测实验室，派出130多批次援缅医疗队，协助缅方为30万人进行检测筛查。（记者 鹿铖）