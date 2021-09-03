网民规模超10亿，国人的数字生活有哪些新生态

截至2021年6月，我国网民规模为10.11亿，互联网普及率达71.6%……8月27日，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第48次《中国互联网络发展状况统计报告》指出，我国超10亿用户接入互联网，形成了全球最为庞大、生机勃勃的数字社会。

身处数字时代的浪潮中，你我的数字生活有哪些新生态？

数字化转型的浪潮已开启

截至2021年6月，我国网民规模为10.11亿，较2020年12月新增网民2175万，互联网普及率达71.6%。其中，我国手机网民规模为10.07亿，网民中使用手机上网的比例为99.6%。

中国互联网络信息中心副主任张晓介绍，当前，数字化转型的浪潮已然开启，经济、社会各个领域无不加快数字化转型的脚步。

统计发现，10岁至19岁年龄段网民对在线教育的使用率最高，达48.5%；20岁至29岁年龄段网民对网络音乐、网络视频、网络直播等应用的使用率在各年龄段中最高，分别达84.1%、97.0%和73.5%；30岁至39岁年龄段网民对网络新闻类应用的使用率最高，达83.4%。

“我国超过七成的人口上网；超过10类互联网应用的用户规模在5亿以上，人均每周上网时长达到26.9个小时，互联网应用塑造了全新生活方式和社会形态。”张晓说。

直播电商创造新的消费场景

“短视频、直播正在成为全民新的娱乐方式。”报告指出，截至2021年6月，我国短视频用户规模为8.88亿，占网民整体的87.8%。网络直播用户规模达6.38亿，占网民整体的63.1%。其中，电商直播用户规模为3.84亿，同比增长7524万。

“网络直播行业已经由最初娱乐消遣的单一形式演变为与大家‘吃住行游购娱’紧密结合在一起。”中国演出行业协会网络表演（直播）分会秘书长瞿涛认为，它既是一种工具，也是一种新的生活方式。

1亿多人当主播、6亿多人看直播——谈及这场全民直播热潮，瞿涛认为，网络直播为每一个普通人提供了展示自己的舞台，无论是演艺梦想、生活记录还是商品销售，网络直播可以让更多人享受技术所带来的便捷、公平和认可。特别是疫情发生后，直播电商的兴起创造了新的销售和消费场景。

“青少年模式”需要针对性升级

报告指出，截至2021年6月，我国6岁至19岁网民规模达1.58亿，占网民整体的15.7%。

青少年是国家的未来，互联网对青少年群体的不良影响也一直受到社会各方广泛关注。

今年6月1日，新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》正式施行，增设“网络保护”专章，保障未成年人在网络空间的合法权益。同时，有关部门开展“护苗行动”集中清理网上涉未成年人有害信息；通过给APP设置“青少年模式”上线防沉迷系统，为青少年健康成长营造清朗的网络空间。

“针对不断发展的新形势，平台应结合自身特点，对‘青少年模式’做出更有针对性的升级，发挥积极作用。”瞿涛建议，应强化平台机构的主体责任，让企业自发为保护未成年人筑起“长城”。

专家指出，青少年保护是一个系统性的工程，需要平台、学校、家庭等多方面努力。需要在全社会树立关心、爱护未成年人的良好风尚，共同织就未成年人保护网。

助力非网民共享巨大红利

专家认为，得益于基础设施与配套数字化服务“软硬件”的不断完善，农村群体与城镇居民互联网普及率差异逐步缩小。

中国互联网协会咨询委员会委员高新民说，一方面，农村互联网基础设施建设不断完善。全国行政村通光纤和通4G比例均超过99%，让农村和城市“同网同速”。另一方面，农村数字经济新业态逐渐形成，以直播电商为代表的互联网新模式发挥带货能力，成为引领农产品网络销售的新路径。

在关注网民规模增长的同时，仍需要对非网民群体予以重视。

报告指出，截至2021年6月，我国非网民规模为4.02亿。其中，使用技能缺乏、文化程度限制和设备不足是非网民不上网的主要原因。

“数字技术飞速发展的同时，仍要给非网民群体多一分关爱。”专家称，通过注重提升非网民的文化教育水平和数字技术的使用技能，开发更多智能化、人性化适老产品和服务，提升网络服务的便利化水平等多种方式，助力非网民群体共享数字时代的巨大红利。