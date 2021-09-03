居家养老  安心温馨（民生视线·关注适老化改造（上））

图①：安馨养老样板展示厅内，卧室适老化改造效果。

图②：卫生间适老化改造场景。

图③：北京市丰台区北宫镇太子峪白草洼村适老化改造实景。

图④：玄关适老化改造效果。

本报记者 申少铁摄

第七次全国人口普查数据显示，我国65岁及以上人口达1.9亿人，占总人口比例为13.50%。目前，大多数老年人首选的仍是居家养老。针对居家养老中容易遇到的摔倒、生活不便等难题，居家适老化改造应运而生。通过对老年人的居家环境进行适当改造，让老年人拥有一个安全、便利的生活环境。去年7月，民政部、国家发改委等9部门联合印发指导意见，推动各地改善老年人居家生活照护条件，提升居家养老服务质量，一些地方也做出了有益探索。

居家适老化改造给老年人带来了哪些便利？还有什么地方需要完善？除了硬件设施的改造，家庭生活中智能终端的适老化改造进展如何？怎么让更多老年人乐享数字时代的智能化生活？请关注本组报道。

——编 者

政府补贴安装，安全更有保障

卧室、卫生间等多处加装扶手，浴室配备洗澡椅，地面铺设防滑垫

“按这个遥控开关，电灯就能亮起来了！”家住北京市丰台区长辛店街道西峰寺社区的陈大妈来到床前，从枕头边摸出一个方形的遥控开关，给记者演示电灯改造后的效果。有了这个“小玩意”，她再也不用担心晚上起夜开灯不便了。

陈大妈今年72岁，患有心脏病、风湿等多种疾病，走路不太利索。适老化改造让陈大妈的生活便利起来。改造始于2019年9月，场所主要有卧室、浴室和卫生间。卧室灯换成智能灯，床边安装了桌子，既能充当起身的扶手，也能摆放一些日用品；浴室配备了一把洗澡椅，地面铺了一张防滑垫；马桶旁安装了两个扶手，可以借助扶手起身。此外，陈大妈还新添了一辆折叠轮椅和一个助步器。

“改造后方便多了！上卫生间、洗澡更安全了！”陈大妈说，改造一共花了4400多元，自己没有掏钱，都是政府出的钱。

陈大妈居家条件的改善得益于北京市推进老年人居家适老化改造的政策。2016年9月，北京市民政局、老龄工作委员会办公室启动了经济困难老年人居家适老化改造工作。要求对全市户籍60周岁及以上的城市特困、农村五保、低保、低收入老年人家庭进行适老化改造。改造内容包括助行、助浴、助洁、紧急救援、康复辅助等，改造标准为每户不超过5000元。居家适老化改造工作启动5年，许多老年人受益。北京市民政局有关负责人表示，今年还将完成2000户以上困难家庭老年人居家适老化改造工作。

不只是北京，全国多个城市都在推进老年人居家适老化改造。今年7月，上海市开始全面推开居家适老化改造，60周岁以上的老年人都可自愿申请改造。上海市通过“政府补贴一点、企业让利一点、家庭自付一点”的资金分担机制，对符合要求的困难老人、无子女老人、独居老人等，由福利彩票公益金给予一定的补贴。在杭州市上城区，2019年起连续3年将困难老年人居家适老化改造列入年度民生实事。今年，该区计划改造218户困难老年人家庭。对于试点改造的困难家庭，政府给予每户6000元的资金补助。

“居家适老化改造很有必要。”中国人民解放军总医院第一医学中心主任护师库洪安分析，不少老年人可能患有多种疾病，会影响身体平衡能力和协调能力，容易跌倒。由于老年人生理功能衰退，肌肉力量下降，一旦跌倒，髋骨、腰椎等部位可能出现骨折，造成长期卧床，从而引发呼吸系统、心脑血管疾病等并发症。“在医院治疗的老年患者当中，很大一部分是由于居家跌倒引发的病症，这种跌倒绝大部分发生在卫生间、浴室、卧室等场所。”库洪安说。

个性化定制，生活更有质量

改造过程就两天工夫，不会大动家里摆设，根据需求提供专业服务

除了政府推动，也有不少子女自发为父母进行居家适老化改造。北京市海淀区海淀街道的单春华老人告诉记者，自己今年76岁，老伴81岁，女儿女婿考虑到老两口年纪大了，怕他们在家里跌倒，于是为老人定制了居家适老化改造。“改造过程就两天工夫，没有大动家里的摆设，不影响正常生活。”

走进单春华家，玄关墙壁上安装了一个折叠椅。放下折叠椅，可以坐在上面换鞋。来到客厅，沙发旁新添了扶手。老人介绍：“久坐看书或看电视，想起身时有了助力。”走进厨房，地面瓷砖涂上了防滑材料，走在上面增加了摩擦感。卧室床边也安装了扶手，方便老人起床。卫生间和浴室地面都铺有防滑垫，马桶两边安装了扶手，浴室里还放着一把洗澡椅。记者发现，老人家中每个门框边都安装了扶手，每个门槛内外都改造成斜坡。

单春华老人家中的适老化改造明显经过了精心的设计。单春华告诉记者，改造之前就有安馨在家公司的介助咨询师上门，了解自己和老伴的身体状况，制定了改造方案，考虑到了许多细节。“改造后，不仅安全了，生活质量也提升了。”单春华说。

“预防跌倒应该是居家适老化改造首先要考虑的。”中国建材市场协会适老产业分会会长、安馨养老产业投资有限公司董事长鄂俊宇表示，过去我国社区居民楼的室内设计和建设没有把居家养老需求作为主要考虑因素，所以老年人在居家养老中面临一些不便和安全隐患。老年人一旦意外跌倒，容易引发长期卧床现象，医疗和照护成本都很高。

“目前，主动定制适老化改造的老人和家属越来越多。”鄂俊宇说，老人要有预防风险的意识，主动保护自己。儿女也要提前考虑，充分认识到老人跌倒的危害。

据介绍，安馨养老旗下的安馨在家公司主要提供市场化的居家适老化改造服务，根据不同的对象制定一对一的改造方案。在安馨养老的居家适老化改造样板展示厅中，玄关、客厅、卧室、厨房、卫生间、浴室等居家场景都有相应的改造方案，消费者可以根据需求定制。鄂俊宇介绍，在改造之前，公司会派咨询师上门了解老人身体情况，对身体条件、居家环境一一评估，与老人及家属沟通，制定改造方案，再派介助安全师上门实施改造工程。此外，安馨团队还会提供持续的居家康养服务，确保改造的项目更好地满足老人需求。

上海市也探索出了有益经验。去年，上海市民政局在部分街道试点市场化适老化改造项目。相关服务可以在上海市养老服务平台“适老化改造”专项模块申请。服务平台提供了3种服务包，包括基础产品、局部改造以及全屋整体改造，并根据玄关、卫生间、厨房、客厅、卧室、阳台等场景进行分类，共推出60余项产品与服务，供老人组合搭配、个性定制。

优化改造服务，贴近老人需求

适老化改造处于发展初期，去哪儿改造、找谁改造仍是难题

记者在采访中发现，虽然居家适老化改造在多地积极推进，但普及率仍然较低。

“父母今年60多岁，跟我和媳妇一起住。他们年纪还不大，身体也不错，家里没有进行改造的必要。”家住天津市和平区的吴小平说。北京市朝阳区的李佳告诉记者，父母年纪确实比较大了，但并不太了解居家适老化改造。“想过给父母装一些扶手、防滑地垫，但不知道原来还可以进行系统的适老化改造。”

此外，去哪儿改造、找谁改造，成了普遍难题。前些年，因为80多岁的母亲生病在家康复，广西壮族自治区南宁市的杨先生想在卫生间安装防滑扶手，却苦于该去哪儿找合适的产品和服务，只得在普通的家具商场买了一个，自己动手安装。

“据不完全统计，老人出现意外跌倒，一半发生在家中，居家环境因素占较大比重。”鄂俊宇说，目前，居家适老化改造普及率不高是老年人居家跌倒的重要原因。许多民众对老年人跌倒的认知还不够，对适老化改造也比较陌生。适老化改造还处于发展初期，很多企业也都在初创阶段，市场推广力度不足，覆盖面较低。专家建议，相关企业可以探索与物业公司等合作，通过广告、讲座等方式让更多老人和子女认识到适老化改造的必要性。

“年龄不是跌倒的主要因素，关键要看老年人的身体状况。”库洪安建议，老年人可以到医疗机构进行个性化的跌倒测评，如腿部力量和平衡能力的评估、身体疾病情况检查等。通过跌倒测评，医务人员可以判断老年人跌倒的风险，提供居家适老化改造的建议。近年来，一些大医院开始开设跌倒门诊，老年人可以到门诊进行测评。如中国人民解放军总医院的跌倒门诊就由多学科专家坐诊，为老年人提供跌倒风险评测，并给予居家适老化改造的指导。

记者在调查中还发现，个别居家适老化改造项目还存在质量不过关等问题，如防滑垫尺寸太小、扶手松动等。

库洪安表示，适老化改造前期要精心设计，充分考虑老年人的身体条件和需求，改造过程中要有专业人员指导和把关。特别是一些政府补贴的改造项目，必须加强对项目的全程监管。

专家建议，居家适老化改造经过近几年的发展，行业标准有了较大提高。但在改造实施中，还存在良莠不齐的问题。一方面要建立成熟的行业规范。另一方面，政府部门也要加强监管，对假冒伪劣产品和不合格的安装服务进行治理整顿。

《 人民日报 》（ 2021年09月03日 19 版）