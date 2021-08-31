失眠 心悸还易怒 这是要“更”了吗？

40岁+女性出现月经紊乱、失眠、脸红发热、心悸、盗汗、易怒、抑郁、骨关节酸痛，这是到更年期了吗？其实更年期来临时，身体都会发出相关的信号。你可知道，更年期的症状可多达一百余种，涵盖了机体的各个方面。今天，北京儿童医院顺义妇幼保健院妇女保健科医生汪琳就来给大家归纳一下更年期的六大身体变化，看看你“更”了吗？

月经周期紊乱 月经周期改变是更年期妇女最早出现的临床症状，65%的女性会出现周期逐渐延长、经期缩短、经量减少、逐渐停经。不仅如此。汪琳介绍，10%至15%的女性还会突然出现闭经，月经不再来潮；10%至20%的女性会出现不规则出血，最突出及危害最大的表现为出血量过多和经期过长，严重者甚至会因为失血过多而贫血。

血管舒缩功能障碍 潮热、盗汗是血管舒缩功能障碍的主要表现，为更年期特有症状，有50%至80%的女性会出现。发作持续时间数十秒到数分钟不等，严重者一日发生几十次，对女性的睡眠质量及生活质量影响非常大。

心血管症状 表现为心慌、心悸、胸闷、呼吸困难、假性心绞痛的症状。“少数患者可能出现血压波动，更年期高血压在一天当中波动明显，忽高忽低。”汪琳说，一般以收缩压升高为主，休息后可以降到正常，性激素治疗有效。

精神神经症状 女性由于体内激素突然减少会导致情绪波动大，可出现疲乏、抑郁、易怒、易激动、焦虑不安、注意力难以集中、记忆力下降、失眠健忘等症状。

泌尿生殖系统症状 这一时期，激素水平下降，会导致外阴皮下脂肪及阴道壁变薄，会出现外阴瘙痒、外阴疼痛、阴道炎、阴道发热、刺激、疼痛（尤其是性交时）。此外，尿道黏膜及盆底肌功能下降还会引起尿频、尿急、尿失禁等症状的发生。

骨关节症状 雌激素是维持骨矿含量的关键激素，更年期女性由于卵巢功能减退，雌激素分泌减少，绝经后骨矿含量以每年3%至5%的速率丢失。前5年丢失最快，并将持续10至15年，伴随着骨密度快速流失，经常感到腰背、关节、肌肉痛等症状。65岁以上女性约有51.6%患有骨质疏松症。

更年期是每个女性必经之路，那么为了抵御更年期，我们能做点啥？汪琳提醒，应对更年期综合征提前调整好心态很重要。此外，女性朋友还可以从以下几方面进行“修炼”：

注意饮食 少食动物脂肪，多吃蔬菜水果，避免暴饮暴食，忌烟酒，优质蛋白不可少。更年期女性体内代谢已逐渐以分解代谢为主，为了补偿消耗，维持机体组织代谢和修补的需要，增强机体抵抗力，更应重视优质蛋白的摄入。

健康运动 多运动好心情，快走、慢跑常坚持，多动少坐。运动方式可选择瑜伽、健康大步走，运动时间每周至少3次，每次至少30分钟。

舒缓心情，预防心理疾病 七分精神三分病，情绪对健康的影响也不容小觑。更年期女性情绪起伏较大，更应注意调节心情，当然家庭成员适当引导也非常重要。

尽早检查，规范治疗 更年期似乎是“多事之秋”，不仅是妇科疾病，也是骨质疏松症、心血管疾病的高发期。因此，更年期妇女最好半年至一年进行一次体检，包括性激素化验、妇科检查、TCT、HPV、妇科超声、乳腺超声、骨密度检查、血生化和甲状腺功能等。若发现疾病情况尽早治疗。

科学补充雌激素 汪琳介绍，雌激素代替疗法是目前治疗缓解更年期综合征的首选方法。更年期症状的根源是雌激素缺乏，所以补充雌激素可以对抗激素减少带来的一系列生理和心理变化，如果症状过于严重，可在医师指导下补充雌激素。经过多年实践证实，正确地应用绝经激素治疗（MHT）可以减轻绝经相关症状，在绝经早期使用还能预防老年慢性疾病的发生。

文/本报记者 李洁