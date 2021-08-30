各地疫情速览：8月29日新增确诊病例23例 均为境外输入病例

人民网北京8月30日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至8月29日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。8月29日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例23例，均为境外输入病例（广东9例，上海5例，云南3例，天津2例，山西1例，浙江1例，福建1例，山东1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例4例，均为境外输入病例（上海3例，北京1例）。

当日新增治愈出院病例107例，解除医学观察的密切接触者2446人，重症病例较前一日减少2例。

境外输入现有确诊病例624例（其中重症病例6例），现有疑似病例4例。累计确诊病例8284例，累计治愈出院病例7660例，无死亡病例。

截至8月29日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1175例（其中重症病例7例），累计治愈出院病例89031例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例94842例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者1162043人，尚在医学观察的密切接触者22529人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者24例（均为境外输入）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）；当日解除医学观察23例（境外输入13例）；尚在医学观察的无症状感染者443例（境外输入381例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28153例。其中，香港特别行政区12107例（出院11783例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院60例），台湾地区15983例（出院13673例，死亡834例）。