孕妈额外补充DHA是交了智商税？

很多孕妈妈咨询我们，孕期要不要额外补充DHA？要回答这个问题，我们得先了解下什么是DHA。

DHA，也就是二十二碳六烯酸，是具有生物活性的ω-3长链多不饱和脂肪酸。目前没有明确的证据显示妊娠期间补充ω-3长链多不饱和脂肪酸可改善后代的神经发育。因为这其中的一个关键性的混杂因素就是，摄入足量海产品可能是生活方式健康或社会经济地位高的标志，后代聪明到底是因为家庭经济条件好呢，还是因为DHA带来的呢？这就很难达成共识了。

但是，由于DHA可能促进神经发育并降低早产率，还可能减少后代的过敏及特应性疾病，因此我们推荐孕妈妈们每周食用2至3份富含DHA且低汞的深海鱼类。

我们推荐孕妈妈们从食物中补充DHA。鱼类是饱和脂肪含量低且蛋白质丰富的健康食品，每周食用2至3份富含DHA且低汞的深海鱼类是DHA的最佳获取途径，比如沙丁鱼、凤尾鱼、鲳鱼、鲶鱼、比目鱼、黄花鱼、罗非鱼、三文鱼以及扇贝、牡蛎、蛤蜊、鱿鱼等海产品。

另外，α-亚麻酸也属于ω-3长链多不饱和脂肪酸，可以在体内转换为DHA，但转换率极低。α-亚麻酸可以从亚麻籽油、芥花籽油、大豆油、紫苏籽油、核桃油、坚果和南瓜籽中获取。因此，摄入海洋性ω-3长链多不饱和脂肪酸是提高人体DHA水平最有效的途径。

讲到这里，可能有的孕妈妈会问：“我不喜欢吃鱼，可以吃DHA补充剂吗？”这种情况，可以通过DHA补充剂或DHA强化食物来满足每天至少200至300mg DHA的摄入目标。

但是，要注意DHA补充剂是保健品并不是药品。由于没有监管机构对其充分监控，因此这些补充剂的质量不一，也就是说无法确保产品中DHA的含量与保健品标签相符。理论上来说源于海藻制剂的DHA补充剂几乎不含汞。

文/张献（北京妇产医院）