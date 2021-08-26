销售假冒桶装水，判刑！（以案说法）

【案情】去年9月至今年3月，李某某及其妻子靳某某伙同他人，在北京市朝阳区一出租院内，通过水泵抽取井水，经过简单过滤后灌装到品牌桶装水的水桶内，贴上在网上购买的品牌标签，后在其6人合伙开的水站中销售上述假冒桶装水，获利10万余元。

2021年3月，6名被告人被公安机关抓获归案，当场起获假冒品牌桶装水600余桶。今年7月，朝阳区检察院以李某某等6人涉嫌销售假冒注册商标的商品罪向法院提起公诉。法院审理后判处李某某等人有期徒刑二年六个月至一年不等刑期，并处人民币十五万元至五万元不等罚金。

【说法】近年来，假冒品牌矿泉水、白酒、生活日用品等犯罪时有发生，严重损害了消费者合法权益、危害食品安全，加强对危害民生领域假冒品牌犯罪的打击意义重大。

我国刑法规定，销售明知是假冒注册商标的商品，违法所得数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

与此同时，针对该案制售假冒桶装水侵害不特定消费者身体健康权，危害社会公共利益问题，朝阳区检察院还向当地消费者协会制发检察建议，建议其针对上述问题提起民事公益诉讼。

检察官提醒，消费者应通过正规渠道购买桶装水，比如拨打合格桶装水官方或者官方授权订水热线进行订购，选择有品牌授权的配送员配送入户，切莫因贪一时便宜损害身体健康。收到桶装水后，除了通过外观查看桶身是否破旧，是否有生产日期、保质期、“QS”和“PC”标志等来判断，还可以通过扫描桶装水标签背面的二维码进行核实，如果扫描结果显示该二维码被扫描多次或者非第一次被扫描，则需要提高警惕，可能是假冒桶装水。此外，也可以通过拨打所购桶装水的官方客服电话进行核实。

《 人民日报 》（ 2021年08月26日 19 版）