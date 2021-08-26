体验冬奥文化 丰富群众生活（走向冬奥）

听说残疾人“冰雪之家”能体验冰雪运动，北京石景山区金顶街街道模式口北里社区居民姚桂红激动起来：她因腿部残疾日常行动不便，但非常喜欢冰雪运动，“在家看电视，就喜欢看高山滑雪、越野滑雪。”看到精彩处，还会情不自禁地喊出来，自己要是也能体验一把“冰雪飞人”，该多好！

来到石景山区为残疾人朋友打造的“冰雪之家”，冬残奥会项目视频介绍、体验VR实景冰雪运动、桌上冰壶、地推冰壶……一项项适宜参与的特色冰雪项目令姚桂红应接不暇。先来一把桌上冰壶吧！与其他参与者边推壶边沟通，交流体验冰雪运动的乐趣，这让她觉得北京冬奥会真的来到了身边。

“残疾人朋友在‘冰雪之家’了解冬奥会、冬残奥会的项目，还可以现场体验相关比赛项目。”石景山区残联副理事长刘景柱说，残疾人“冰雪之家”自去年9月建立以来，先后举办了2020—2021冰雪季系列活动——“冰雪之家”参观体验暨桌上冰壶友谊对抗赛等系列体验活动。据介绍，“冰雪之家”模式还将在各街道温馨家园、残疾人职业康复站推广复制，带动群众就近、就便参与冰雪运动，帮助他们树立科学健身、健康向上的生活理念，为其提供参与、体验、融入、享受冬奥的良好环境。

为了进一步“带动三亿人参与冰雪运动”，提升残疾人参与冬奥、冬残奥的良好氛围，石景山区残联以服务保障冬奥、冬残奥筹办为统领，推进冬奥、冬残奥文化体育进街道、进社区，区残联还开展了“魅力石景山助力冬残奥”“情系冬残奥追梦新时代”等主题残疾人冰雪活动。石景山区五里坨街道西里社区居民满运杰腿部行动不便，在区残联的帮助下，他走出家门，去滑雪场体验滑雪，接触并爱上冰壶运动和旱地冰壶运动。刻苦训练让他的技艺越来越精湛，还代表区里参加了北京市的比赛。如今，他经常邀上伙伴们一起训练，想要在下一次比赛中拿到好成绩。“参与冰雪运动，妙不可言。”满运杰说，还想再接触接触其他冰雪运动项目。

距离北京冬奥会、冬残奥会越来越近，石景山区通过真冰真雪、仿冰体验、冰雪大讲堂、小教员培训班、迷你冰壶推广和旱地冰壶比赛等系列活动，提升了残疾人的冰雪运动参与率。刘景柱说，他们还将发起新一轮相关冰雪运动推广活动，如冬奥知识宣传、主题文化衫彩绘、红色基地—冬奥组委参观、迷你冰壶联赛、冬奥作品云展示、百人上冰、百人上雪等，将对区里近千名残疾人朋友进行全覆盖。

《 人民日报 》（ 2021年08月26日 13 版）