京外关联疫情已得到全面控制

8月24日，北京市第241场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者获悉，截至8月23日24时，朝阳、海淀、昌平、房山四个区21个封控小区全部解封。随着昌平区龙泽园街道龙跃苑二区、房山区阎村镇乐活家园社区由中风险地区降为低风险地区，目前全市均为低风险地区。本起京外关联疫情发生后，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组高度重视，靠前指挥，采取从严从紧的防控政策，果断处置，精准防控，以最快的速度、最有效的措施阻断了疫情蔓延，疫情已得到全面控制。

解封不等于解防，目前境外疫情持续高发，防控形势依然严峻复杂，输入风险、防控压力仍然较大。北京市委宣传部对外新闻处处长田伟表示，要从严从紧抓好首都疫情防控；动态调整、全面落实进返京管控措施。封控小区解封后的健康监测必须落实到位，社会面防控必须紧盯问题不放。各级定点医疗机构、实验室和集中观察点等重点场所要严格管理、规范操作、定期检测，加强人员防护。开学在即，要加强校园防疫，确保师生健康。

发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火提醒，常态化疫情防控工作丝毫不能松懈，“四方责任”和“四早”要求要严格落实，请市民朋友继续做好个人防护。

同时，庞星火发布了六点健康提示：一是切实做到非必须不出境、非必要不出京，不去中高风险地区旅行或出差；二是进（返）京人员路途中注意做好个人防护，自觉配合道路卡口、高铁、机场等公共交通等场所检查，及时主动向所在社区、单位和酒店报告行程，认真做好自我健康监测，配合相关防控工作；三是公共场所严格落实测温、查证、验码、登记、限流、佩戴口罩、保持社交距离、日常通风消毒等综合防控措施；四是天气热也要坚持科学佩戴口罩，减少聚餐聚会，减少在人员聚集的密闭空间久留，保持勤洗手、常通风等个人良好习惯，特别是外出旅行返京时，要关注自身健康状况，如出现发热、咳嗽等症状，及时佩戴口罩前往就近的发热门诊就医；五是新学年即将开学，家长要做好学生开学前的个人防护和健康监测，为迎接新学期做好各项准备；六是符合接种条件但尚未接种疫苗的市民朋友要尽快接种，12岁至17岁的青少年要根据教育等相关部门通知，主动配合接种。