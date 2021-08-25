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“加强残疾预防，促进全民健康”

第五个全国“残疾预防日”主题发布

2021年08月25日07:50 来源：人民网－人民日报海外版

　　本报北京8月24日电 （记者陈劲松）25日是第五个全国“残疾预防日”。24日，中国残联联合国家卫生健康委、应急管理部共同在京举办新闻发布活动，宣布第五个全国“残疾预防日”的主题是“加强残疾预防，促进全民健康”。中国残联康复部、国家卫生健康委医政医管局、应急管理部风险监测和综合减灾司负责同志和特邀专家共同介绍《国家残疾预防行动计划（2016-2020年）》（以下简称《行动计划》）实施情况，并回答记者提问。

　　据中国残联康复部负责人介绍，“十三五”期间，各相关部门主动履职尽责，落实《行动计划》分工任务，社会各界热情参与、大力支持。截至2020年底，《行动计划》各项任务顺利完成、工作目标全面实现。我国在预防出生缺陷和发育障碍致残、疾病致残、伤害致残以及改善残疾康复服务方面取得显著成绩。

　　据悉，“十四五”期间，有关方面将研究、制定新一轮国家残疾预防行动计划，继续针对遗传、疾病、伤害等主要致残因素，实施专项防控行动，努力减少、控制残疾发生、发展，全方位、全周期维护人民群众健康。

(责编：孙红丽、杨迪)


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