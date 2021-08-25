仓储式会员超市为啥火起来？

盒马鲜生上海浦东金桥店。

新华社记者 刘 颖摄

北京市一家仓储式会员超市内景。

本报记者 李 婕摄

这段时间，不论身边人的饭后谈资还是社交媒体上的热帖讨论，仓储式会员店出现的频率高起来。不仅前有山姆、Costco（开市客）等传统巨头在中国市场加速扩张，盒马、麦德龙、家乐福、北京华联等零售企业也纷纷开设或宣布即将开设门店，仓储式会员店这一零售业态变得热闹起来。

实际上，仓储式会员店并非新鲜事物，它早在20多年前就已开始在中国市场上生长，但网点不多、品牌单一。为何如今传统超市在电商冲击下不断收缩，仓储式会员店却人气渐旺，引得诸多品牌纷纷抢滩？仓储式门店的春天来了吗？怎么看零售业态的快速演化？

门店一时热闹空前

——老品牌加速扩张，新企业纷纷进军；消费者购买热情走高

35岁的杨守诚住在北京市朝阳区，日常遛弯时，发现家附近多了一家本土零售企业开设的仓储式会员超市。5月门店开业当天下午，他就赶着去尝鲜打了卡。一进门是仓储式的货架，少而精的选品、大规格包装、丰富的进口货，还有闻讯而至的购买人群，让他感到这家店生活气十足、很便利。

最初的体验过后，杨守诚以半价优惠182.5元的价格购买了会员卡，成了这里的常客。购物需要会员资格，是目前市面上主流的仓储式会员店与普通超市大卖场的显著区别之一。“还是感觉会员卡挺划算的。现在大家生活水平提高了，超市适当提高门槛，服务和环境会更好。”杨守诚说，他现在每周去采购一两次，同类商品量大价优，付费会员相当于花钱买到更好的购物体验，挺值！

记者实地探访了北京几家不同品牌的门店，工作日的下班时间和普通周末，店内客流量都不小。消费者多以家庭为单位，两三人成行，比普通超市型号更大的购物车里装得满满当当。

与消费者的到店购买热情相呼应，在供给端，诸多零售企业正接二连三开出门店。老品牌加速扩张——扎根中国多年的山姆即将在上海开设亚洲最大旗舰店，预计2022年底在中国将有40-45家开业及在建门店；开市客落户上海后，很快决定设立二店，并在苏州、杭州等地快速布局。新企业纷纷进军——去年以来，盒马、麦德龙、fudi会员店陆续开业，另有华联、家乐福宣布即将新开门店。仓储式会员店赛道一时热闹空前。

经营实绩也亮眼。以去年在上海开业的首家盒马X会员店为例，门店开业2个月内实现盈利（不包括会员费），开业3个月后客单价接近千元。北京市商务局数据显示，近期北京市仓储式会员店单店日均销售额为60万-80万元，双休日超过100万元，比原有的超市模式增长了20%-30%。

瞄准消费市场需求

——精选产品、进口商品和自有品牌带来不一样的购物体验，付费会员店市场逐步走向成熟

实际上，早在上世纪90年代，仓储式会员店就开始在中国市场出现。是什么让这一前期“不温不火”的零售业态突然加速？

中国贸促会研究院副院长赵萍认为，这一业态具有3个显著优势：多位于城郊、购物面积大、房租及装修成本相对较低，成本优势明显；产品相对品类较少、包装较大，规模经济下单价优势突出；创新发力，自有品牌、高性价比产品等赢得消费者好感。

环顾目前市面上主流的仓储式会员店业态，基本都呈现上述特征。如在商品数量上，同等面积的大卖场能达到1万到2万个，而仓储会员店一般在3000至4000个左右，这当中，还有相当比例是自有品牌商品。“优中选优，相当于提前帮消费者想好、选好，什么样的商品更具性价比。”盒马X会员店负责人蔡荣鸿说。家乐福中国副总裁、家乐福会员店总经理常飞表示，相对大卖场，会员店将精选商品，帮会员做好选择，节省时间。

这些门店特点正与市场需求形成呼应。用消费者的话说是“更有购买欲”。精选产品、进口商品和自有品牌带来了与普通商超开架货品不一样的购物体验，让消费者更愿意掏出钱包。

赵萍认为，全球疫情背景下，消费者的消费心理和购买行为也有所变化，一是更追求高性价比，消费更趋理性；二是采购频次下降，日常必需品单次购买量可能更大，这让大包装、高性价比的产品更具吸引力。此外，中国有车一族群体日渐扩大，方便到城郊集中采购，也在客观上提高了到仓储式会员店购物的便利性。

另一方面，经过多年市场培育，付费会员制也更为消费者所认可。近年来，从在线购物、知识付费等线上平台到洗衣、理发等不少实体门店纷纷推出会员选项，提供诸多会员权益和福利，会员制越来越普及。“整个市场的提升为仓储式会员店创造了发展环境，消费者不再感到陌生。”赵萍说。“在中国零售领域，会员店业态并不是新概念，但此前属于小众需求。近年来，零售市场经历了结构性升级，用户对品质消费的需求持续增长，付费会员店市场开始走向成熟。”常飞认为。

购物之外，不少仓储式会员店也纷纷提供洗车、宠物养护、衣物洗护等增值服务，让会员权益“含金量”更高。

零售业态快速演化

——经济社会发展、收入水平提升是基础，行业探新，消费者选择更丰富

从线上零售、生鲜电商到社区团购，中国市场上零售新业态层出不穷。如何看待零售业态的更迭变化？

从国民经济整体看，经济社会发展和国民收入水平不断提升，促进零售业快速演化。中国贸促会研究院发布的报告显示，根据各国零售业态发展经验，一定国民收入水平对应着一种占主导地位的零售业态。人均GDP1万美元左右，正是仓储店和购物中心成长期。近年来，中国人均GDP快速增长，也表明中国零售业态正处于快速演化和高速变革的时期。

从行业发展看，在线上零售快速发展的背景下，传统商超纷纷探索转型。除了线上线下融合发展之外，更多新业态的尝试也成为行业选择。蔡荣鸿表示，“会员店被看作是盒马的第二增长曲线”，计划今年之内在全国开设10家会员店。

这一次，各大零售企业摩拳擦掌，比拼的将是如何做好“会员”生意。但业内人士纷纷指出，要让会员持续付费，就要尽可能把会员服务做到最好，用最好的选品、最优的价格来提升购物体验，这背后考验的是全球供应链能力。如何从“大而全”走向“少而精”，是仓储式会员店需要回答的问题。

而更多企业的参与，正为仓储式会员店这一业态注入更多活力。

“今年以来，众多企业进入这个赛道，从本质上讲是件好事。一方面，大家都开始勇敢地尝试，创新自己的业态；另一方面，形成市场良性竞争对消费者大有裨益，可以更好地满足中高收入消费者的需求。”蔡荣鸿说。

的确，消费者的购物选择正随着零售业态的拓展日益丰富起来。杨守诚发现，除了自己日常采购，一起逛家门口的仓储式会员店也成为他约见朋友的理由之一，社交频率竟在逛店中无形增加了。“我感觉作为它（家门口仓储式会员超市）的邻居有点幸福。”他说，这会员卡打算一直办下去。