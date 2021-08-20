小小烟头隐藏巨大危害 专家提醒：青少年控烟迫在眉睫

生活中，大家常常会听到这么一句话，“饭后一支烟，快乐似神仙”。殊不知，点燃烟头的那一刻，也点燃了危害健康的导火索。在我国，吸烟人数超过3亿，小小烟头，背后危害究竟有多大？近日，中国控制吸烟协会副会长廖文科、中日友好医院烟草病学与戒烟中心主任肖丹和中国健康教育中心健康传播部副主任靳雪征就吸烟对各类人群的危害，向网友进行详细解读，倡导个人和家庭、社会、政府共同推动落实控烟行动。

吸烟量越大 “四大慢病”患病风险就越高

今年5月底，国家卫生健康委发布了《中国吸烟危害健康报告2020》（以下简称《报告》）。据中日友好医院烟草病学与戒烟中心主任肖丹介绍，慢性呼吸疾病、恶性肿瘤、心脑血管疾病、糖尿病已成为我国的“四大慢病”，为此，《报告》重点更新了吸烟与这四大慢病的关系。

《报告》指出，关于吸烟与呼吸系统疾病，有充分证据说明吸烟可以导致慢性阻塞性肺疾病、呼吸系统感染、肺结核、多种间质性肺疾病；关于吸烟与恶性肿瘤，有充分证据说明吸烟可以导致肺癌、口腔和口咽部恶性肿瘤、喉癌、膀胱癌、宫颈癌、卵巢癌、胰腺癌、肝癌、食管癌、胃癌、肾癌等；关于吸烟与心脑血管疾病的关系，有充分证据说明吸烟可以导致动脉粥样硬化、冠状动脉粥样硬化性心脏病、脑卒中、外周动脉疾病；关于吸烟与糖尿病，有充分证据说明吸烟可以导致2型糖尿病。

针对上述情况，《报告》提到，吸烟量越大、吸烟年限越长，疾病的发病风险就越高。戒烟可明显降低这些疾病的发病风险，并改善疾病预后。

电子烟严重侵害青少年健康 控烟问题迫在眉睫

吸烟危害身体健康，青少年正处于生长的关键时期，这类群体的吸烟问题备受关注。

对此，中国控制吸烟协会副会长廖文科表示，青少年各系统和器官的发育尚不完善，抵抗力弱，与成人相比，吸烟对青少年危害更大。

吸烟还对青少年的骨骼发育、神经系统、呼吸系统及生殖系统各个方面都有很大影响。青少年吸烟会使冠心病、高血压病和肿瘤的发病年龄提前。同时，吸烟可以使青少年的睾丸酮分泌下降20%－30%，使精子减少和畸形；使少女初潮期推迟，经期紊乱。吸烟还会损害呼吸道并产生炎症，增加呼吸道的阻力，使肺活量下降，降低肺功能，影响青少年的发育。

电子烟对于青少年的危害亦不可忽略。《报告》显示，有充分证据表明，电子烟会对青少年身心健康和成长造成不良后果，特别是可能会吸引青少年使用卷烟。

肖丹提到，中国疾病预防控制中心发布的《2018年中国成人烟草调查报告》显示，目前我国电子烟的使用率为0.9%，电子烟现在使用者约为1035万。虽然现在使用尚处于较低水平，但与2015年相比，听说过电子烟的比例、曾经使用过电子烟的比例和现在使用电子烟的比例均有明显提高，特别是在年轻人中，15—24岁年龄组人群曾经使用电子烟的比例高达7.6%，该年龄组人群使用电子烟的第一位原因是认为时尚。

另外还有国际研究表明，电子烟的使用容易诱导青少年尝试使用传统卷烟，加快吸烟人群年轻化的趋势。《中国吸烟危害健康报告2020》基于我国以及其他国家相关的医学研究结果指出，有充分证据表明电子烟会对健康造成危害，特别是对于青少年，电子烟本身会对青少年的身心健康和成长造成不良后果，同时还会吸引青少年使用卷烟。

为此，青少年控烟问题迫在眉睫。廖文科指出，首先要高度重视青少年控烟工作，真正做到预防为主，控制青少年吸第一支烟。其次，发挥各有关部门的协同作用，形成多个部门齐抓共管的合力：教育部门进一步加强学校控烟教育，通过课堂教学、课外教育，开展覆盖全体学生的控烟宣传教育活动。卫生健康部门要加强对学校控烟工作的专业指导，提供有效的控烟宣传方式方法。

同时，强化对公共场所控烟执法的监督，阻断对青少年吸烟行为的影响。广电主管部门也要加大对电影、影视剧烟草镜头的监管。市场监管部门要禁止学校周边设置烟草制品售卖摊点，对向未成年人售卖烟草制品的商家进行查处。同时加大对互联网烟草广告监管力度，不让互联网烟草广告成为法外之地。

在此，廖文科呼吁烟草销售点能够担负起社会责任，严格按照法律规定要求，自觉不向未成年人售烟。希望监管部门要加大监管力度，对违法向未成年人销售烟草的商家绝不能留情，要坚决纳入社会诚信体系“黑名单”，依法依规实施联合惩戒。

加强控烟宣传，倡导无烟生活方式

当前，“吸烟有害健康”的观念虽深入人心，但吸烟人群仍不在少数，如何改善这一状况呢？

对此，靳雪征表示，改变不健康的行为是一个非常复杂的过程，第一步是传播相关知识，让人们认识到不良行为对于健康的危害；同时，要去传授行为改变所必要的技能，创造支持性环境。

近年来，我国亦高度重视人民健康，多措并举开展控烟工作，让更多人了解烟草危害，践行无烟生活方式。

一方面制定了相关的控烟政策，强化控烟重点场所的工作开展。同时，在健康城市建设、健康促进县区建设，以及各类健康场所建设中，强化控烟措施的落实。例如，2018年全国健康城市评价显示，314个受评城市报告的15岁以上人群吸烟率为23.12%；第三批全国健康促进县区技术评估显示，69个国家级健康促进县区15岁以上人群吸烟率为21.50%，均显著低于同期全国平均水平。

另一方面，持续加强控烟宣传，倡导无烟生活方式。各地、各部门，有关专业机构等积极行动，开展了形式多样的控烟主题宣传。

此外，我国还推动戒烟服务的网络建设，扩大戒烟服务辐射范围。通过建立戒烟医院联盟、推进戒烟门诊建设等，为吸烟人群提供专业化戒烟服务。（记者张文婷 实习生韩溪芮）