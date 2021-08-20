珍视奥运热情 推动全民健身（体坛观澜）

中国体育健儿用他们的号召力，将大众的奥运热情转化为全民健身的内在动力。运动员成为全民健身“推广大使”，体育文化也将得以更广泛、更深刻地进入人们的日常生活中

近来，众多从东京奥运会载誉而归的中国体育健儿，在网络上成为指导大众运动健身的“明星教练”。中国体育健儿用他们的号召力、专业的指导和示范，吸引了众多网友，纷纷交出自己的“健身小作业”，将大众的奥运热情转化为投身全民健身的内在动力。

就在奥运会期间，国务院印发《全民健身计划（2021—2025年）》，就今后一个时期促进全民健身更高水平发展，更好满足人民群众的健身和健康需求作出部署。奥运选手刚走下赛场，旋即又登上推广健身的舞台。“榜样就在身边”，运动员成为全民健身“推广大使”，体育文化也将得以更广泛、更深刻地进入人们的日常生活中，这种“奥运财富”，值得珍视和发扬。

纵观近几届奥运会，越来越多贴近年轻人的运动得以入围设项。小轮车、滑板、冲浪、攀岩……奥运设项年轻化、生活化的思路，对于做好奥运新项目发展、吸引青少年参与体育运动，无疑也是积极的引导。促进国民体质尤其是青少年体质提升，也需要让全民健身成为社会大众的生活方式。奥运选手登上新媒体平台，以年轻人喜闻乐见的方式传播体育文化、推动全民健身，也是补齐青少年体育短板的有益补充。

珍视大众的奥运热情，将之转化为全民健身的内在动力，也将为提升办赛效果、辐射办赛影响提供有益借鉴。第十四届全国运动会9月将在陕西举行，在全运赛场，人们不仅将看到奥运选手继续拼搏的身影，还能看到健身设施已在三秦大地遍地开花。截至今年3月，仅西安市就建成全民健身工程4280个、社区全民健身路径2200个，人均体育场地面积达2平方米，已实现全市健身设施全覆盖，举办年均全民健身活动超600个，参与人数达全市总人数50%。一场大赛对一座城市的改变，不仅在于基础设施的更新升级，更让体育的因子跃动不息，带动更多人投入健身运动的行列。

还有不到半年时间，冬奥会圣火又将在北京燃起。当“带动三亿人参与冰雪运动”的愿景逐步成为现实，更多人去感受冰雪运动的乐趣，“奥运财富”也将真正走进千家万户，为人们送来更多健康与快乐。

《 人民日报 》（ 2021年08月20日 15 版）